快雪時晴 曝光《天涯明月刀》海島版本信息北京新浪網 (2017-01-19 10:10)
《天涯明月刀》春季大促即將展開之際，項目組於今日曝光了豪宅新房型「快雪時晴」，並且透露了即將更新的海島版本的訊息。
新房型「快雪時晴」是融合了盛唐風貌於新春元素的豪宅，兼具了盛世的雄健和早春的清麗。漫步其間，不僅能夠賞游「大城少城柳已青，東台西台雪正晴」的綺麗美景；還能能夠領略「尊中酒滿身強健，未恨飄零過此生」的盛世豪情。
與此同時，項目組還表示，在後續添加的航海玩法中，家園模式將會得到更系統的完善和拓展。屆時不僅每位玩家都將擁有屬於自己的海島，已經在遊戲中擁有房產的玩家，也會在自己的海島上免費獲得一棟一模一樣的建築。
不僅如此，新添加了海島建設與航海新征程的玩法，玩家不僅可以隨心所欲的建設屬於自己海島，還能在海島上建造船隻，與好友一起開啟航海征程。
目前天涯明月刀海島版本的更新日期尚未確定，期待能早日上線與廣大玩家見面。
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