LOL商城在1月18日晚間出現bug，所有皮膚竟全部上架且可購買，一時之間有不少召喚師在商城中購買了各種限量不銷售的皮膚，如龍瞎、至死不渝瑞茲等等，不過很快官方就及時處理關閉了商城且對此次事件作出了相應的處理公告，一起來看看吧。

親愛的召喚師：

1月18日11點左右，艾歐尼亞遊戲商城發生短暫上架故障，導致錯誤上架了部分限定皮膚，共有94名召喚師購買了錯誤上架的商品。經過緊急排查，我們已修復並重新開放了商城。

對於商城上架故障造成的困惑我們致以最誠摯的歉意，以下是對錯誤上架商品的處理措施：

1、出於對LOL歷史紀念皮膚的尊重，以及對賽季強者的尊重，以下皮膚將會被收回：

哥特蘿莉 安妮

元老議會 馬爾扎哈

至死不渝 瑞茲

守護者雕像 瑞茲

勝利女神 迦娜

勝利女神 希維爾

勝利女神 莫甘娜

勝利之樹 茂凱

奧斯曼大帝 普朗克

國王 拉莫斯

2、其他錯誤售出的皮膚，不會被收回。

3、前十名向官方舉報故障，並且未利用故障獲利的玩家將會被獎勵「守序者的尊嚴：至死不渝 瑞茲」皮膚，希望在未來的路上，召喚師們與我們一起守護遊戲精神。

以下是大家最關心的對本次故障的問題解答：

問：我買到了至死不渝，會被收回嗎？

答：這款皮膚的目的不是為了銷售，而是為了紀念英雄聯盟與召喚師之間的鄭重承諾，因此將會被收回。除至死不渝之外，其他不以銷售為目的的特殊紀念皮膚也將會被收回，它們或是對LOL歷史的紀念，或是對賽季強者的獎勵。我們誠摯向您道歉，並會給您退款。如有問題，請您通過官方渠道聯繫我們。

問：我買到了龍瞎，會被收回嗎？

答：除了以上10款皮膚外，其他皮膚將不會收回。

問：我跟官方舉報了這個故障，為什麼沒有回復？

答：非常感謝也非常抱歉！感謝您第一時間向我們舉報，讓我們得以儘快處理問題。英雄聯盟將為前10名通過官方渠道（官方人工客服、官方微博私信、官方微信私信、官方論壇-問題反饋區 ）提交故障的正義召喚師發放「守序者的尊嚴」皮膚獎勵。抱歉我們沒有能儘快回復您，因為短時間舉報量較大，難以一一回復，請見諒！