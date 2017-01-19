導語：回家的路，大話與你一起走過；回家的難，大話與你一起解決！

《大話西遊2》2017暖春回家計劃溫暖來襲，暖春回家專車、暖春回家機票、暖春回家紅包，多種方式解決回家難的問題！這是暖春回家計劃的第四個年頭，這一次，有年味滿滿的主題車隊，有驚喜多多的回家大禮，有感人的返鄉故事……回家，團圓，過年，願大家的回鄉旅途一路平安，願2017暖春回家計劃能陪伴大家度過一個溫暖大話年！

歡聲笑語滿情義 暖春回家專車之旅

1月14日，《大話西遊2》2017暖春回家專車在北京溫暖啟程，途經保定，到達終點石家莊，承載著大家的歡聲笑語，承載著大家歸家之情，一路溫暖返鄉！一路上，大家歡聲笑語不斷，有年味滿滿的主題車隊與回家大禮，更有美女coser趣味互動，互不認識的大家在暖春回家之旅中逐漸熟悉，一路上兄弟情義滿滿，留下了許多的溫暖和感動。310多公里的路程，超過6小時的奔波，絲毫不減回鄉的幸福和溫暖！

天南地北返鄉路 回家的路故事多多

在《大話西遊2》2017暖春回家機票、紅包活動中，來自天南地北的玩家紛紛分享了自己的返鄉故事，其中有玩家是服役10年的老海兵，當兵10年只回家過了一次年，今年他再次申請休假，想回家陪陪家人；有玩家因車票難搶，需轉車5趟，耗時38小時之久才回到家鄉；有玩家全程硬座從拉薩經北京轉車，由西到東穿越中國，全程4000多公里回到家鄉濟南；有玩家當年與初中同學在遊戲裡一起闖蕩江湖，多年未見，如今想回鄉見見兄弟，一起把酒言歡……

天南地北，哪裡都有大家的返鄉軌跡；歸心似箭，每個人都有自己的返鄉故事。

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