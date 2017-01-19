LOL三次世界總決賽冠軍「Faker」李相赫的傳奇職業生涯已經被眾人所熟知，但是他認為還是需要接受Sports Chosun的採訪來透露自己的想法與見解。

Faker說：「當我還小的時候，如果能夠賺很多錢就能讓我很開心。但是現在不同了我要承擔著一種很強大的責任感，。」

儘管Faker個人在電子競技上取得了巨大的成就，但是Faker說道：「我不會推薦任何人從事這份職業，當我從決定加入這行起就一直在不斷反思。」

「在LOL的發展初期，在電競中並不被看好」他說。「當我保持在rank排名中名列前茅時，我就覺得我有一定的天賦，可以進入世界職業比賽的舞台。如果你僅僅是想成為職業選手而沒有經過系統的準備，那麼往往都會失敗。」這就是我為什麼不推薦這份工作的原因。

採訪中還詳細介紹了SKT1的日常作息。一般從中午開始直到晚上11點，有3個小時分配在吃飯，休息和基本力量訓練里。在結束個人訓練之後，Faker通常會加訓到凌晨4點才結束。

SKI1主教練Choi Byung-Hoon對Faker的加訓作出了描述「在熄燈的練習室內默默練習」並且對Faker為團隊作出的貢獻進行了讚賞。

「雖然他已經是世界的頂尖選手，但是他還是清楚的意識到自己不過是遊戲玩的好而已。」他說道。「不要把目光僅局限在我的身上，其它隊伍也有這樣為隊伍默默付出的人。」