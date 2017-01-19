李在鎔獲釋返家 三星鬆了一口氣中廣新聞網 (2017-01-19 09:40)
首爾中央地方法院，今天清晨駁回特檢組申請三星電子副會長李在鎔的逮捕令之後，三星集團終於鬆了一口氣，而在首爾看守所待了10多個小時的李在鎔，從看守所直接回到首爾瑞草洞的三星大樓。
三星電子副會長李在鎔在進入首爾看守所等待法院裁定的時候，三星領導階層們徹夜在瑞草洞的三星本部等待消息，另外也有10多名幹部守候在首爾看守所周邊。李在鎔在台北時間清晨5點14分離開首爾看守所，沒有回家而是直奔三星大樓。
雖然法院決定不逮捕李在鎔，但三星方面還是表示擔憂，因為調查南韓總統親信干政案的特檢，還會繼續調查三星和李在鎔，如果日後李在鎔被起訴的話，至於有罪還是無罪，還是一個未知數，所以，三星領導階層方面，仍然抱持審慎的態度。（王長偉首爾報導）
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