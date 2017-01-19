美國總統歐巴馬在他任內最後一次記者會上，向美國人保證，雖然他對未來四年川普執政，不是完全樂觀，不過他深深相信，美國不會有事。重點是，大家必須繼續努力、奮鬥，不要把一切視為理所當然。（夏明珠報導）



歐巴馬在白宮新聞簡報室期許媒體繼續發揮監督政府的力量，他語氣中仍然散發著希望，不過不可否任相較於八年前他即將上任時，美國充滿著期待，如今的氣氛是大相逕庭。



歐巴馬在答覆媒體詢問的時候說，歷經八年共和黨的無理抗爭，他沒有失去對國家和人民的信心，他相信，好人還是比壞人多，歐巴馬說，雖然偶爾還是會有不幸的事發生，只要大家不放棄，繼續努力，狀況會愈來愈好，這也是他八年總統任內，一直秉持的信念。



歐巴馬說，川普或許沒把他的建言當一回事，他卸任之後，也不打算對特定政策說太多話，不過當核心價值受到威脅的時候，他一定不會沉默。



歐巴馬說他能夠給川普最衷心的建議就是廣納雅言，作為美國總統，他的任何一個決策，都可能產生他想像不到的影響，他必須多聽意見，不能閉門造車。



即將卸任之際，歐巴馬的支持率仍然高達六成，接近史上最高紀錄。（圖片取材自網路）



