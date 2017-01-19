北韓造出兩枚新型車載洲際飛彈 預告試射中廣新聞網 (2017-01-19 08:40)
據美韓軍事外交界和南韓高層透露，北韓最近製造出了2枚新型彈道飛彈，美韓兩國研判，這兩枚車載飛彈，顯然是北韓領導人金正恩，在新年賀詞中，揚言準備試射的洲際彈道飛彈。
據有關方面分析，這兩枚飛彈，採用二級火箭設計，彈長不超過15米，短於之前的19-20米的「KN-08導彈」及其17-18米改進型。美韓兩國認為，這2枚新型彈道飛彈，已進入發射就緒狀態，發射時間早於預期的可能性升高。
據南韓官員說，北韓此時秀出飛彈，目的在預告試射，向20號上臺的美國川普新政府，釋放戰略訊息。（王長偉首爾報導）（韓網路照片）
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