法國總統歐蘭德自嘲幽魂 孤獨下台中央社 (2017-01-19 08:50)
法國總統歐蘭德曾自嘲，「我就像是艾里賽宮的幽魂」，他的民意支持率長期低落，已宣布放棄競選連任，最後留下一個孤獨的形象。圖為艾里賽宮的總統辦公室。中央社記者曾依璇巴黎攝 106年1月19日
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