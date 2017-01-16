日期:1月16日，2016-17賽季CBA常規賽第28輪比賽今晚開打。廣東坐鎮主場迎戰前來挑戰的青島隊，本場比賽易建聯傷愈復出。最終廣東憑藉周鵬砍下33分主場127-94大勝青島。

數據方面，廣東隊易建聯16分13籃板，周鵬33分6籃板3助攻，布澤爾28分14籃板斯隆14分7籃板8助攻。青島隊瓊斯24分5籃板4助攻，盧卡斯33分13籃板，刁成灝10分3籃板，張騁宇7分4助攻。

首節開打，易建聯跳投命中開場首球，回來瓊斯籃下強打成2+1。易建聯手感火熱籃下補籃造成犯規兩罰兩中，接著急停跳投也中。廣東6-5領先青島，進入輪換陣容，廣東打出一波小高潮任駿飛跳投命中，周鵬連續快攻中上籃也中。青島則是依靠瓊斯個人能力單打得分，為球隊緊咬比分。末段廣東隊多點開花連續取分繼續拉開比分差距，第一節比賽結束，廣東主場30-16領先青島隊。

次節雙方換上雙外援，瓊斯突破內線上籃命中，易建聯後仰跳投命中，斯隆突破分球給布澤爾跳投也中。此後廣東抓住青島的連續失誤打出反擊將比分優勢擴大到22分。打停青島，暫停回來青島瓊斯反擊中突破上籃打出2+1，接著又是助攻盧卡斯跳投命中。盧卡斯手感火熱來外線3分命中和內線強打也有幫助球隊緊追比分。半場比賽結束，廣東主場60-47領先青島隊。

易邊再戰，盧卡斯外線3分命中，易建聯籃下隔扣盧卡斯。田嘉夫外線3分命中為球隊穩住場上局面，周鵬籃下二次補籃也中。蘇偉籃下勾手命中，回來易建聯空切單臂暴扣。雙方在進攻端手感都很火熱，但廣東仍然手握15分的比分優勢。末段青島在兩外援帶領下為球隊縮小分差，三節戰罷，廣東主場89-79領先青島隊。

末節爭奪，周鵬外線3分穩穩命中，布澤爾快攻中上籃也中，廣東全隊打出流暢進攻繼續拉開比分。青島的蘇偉依靠內線強打造成犯規兩罰兩中苦苦追趕比分，此後廣東打出一波12-2的高潮將比分擴大，而青島進攻端仍然沒找到解決辦法。最終廣東主場127-94大勝青島隊。

下一場比賽，廣東主場迎戰八一，青島客場挑戰深圳。

雙方首發：

廣東隊：斯隆、易建聯、任駿飛、周鵬、楊金蒙

青島隊：張騁宇、多米尼克-瓊斯、王慶明、丁皓然、蘇偉

（檸小浩）