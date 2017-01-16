晚間資訊報導前，先來關注一下明日的天氣。華北、黃淮等地的霧和霾天氣繼續加重，河北、河南、北京、陝西關中等局地有重度霾，大霧導致局地能見度不足200米，將對春運出行產生不利影響。同時，南方大部地區將遭遇陰雨，雖然雨量普遍不大，但會導致道路濕滑，天氣陰冷，公眾出行需注意安全。

明日重要比賽:

00:00 聖保羅 VS 上海上港 友誼賽

09:00 騎士 VS 勇士 NBA常規賽

11:30 快船 VS 雷霆 NBA常規賽

易建聯復出16+13周鵬33分 廣東勝青島止連敗 >>詳情

2016-17賽季CBA常規賽第28輪比賽今晚開打。廣東坐鎮主場迎戰前來挑戰的青島隊，本場比賽易建聯傷愈復出。最終廣東憑藉周鵬砍下33分主場127-94大勝青島。

微博之夜女排&國乒分獲最佳 孫楊加冕年度全能 >>詳情

2016微博之夜星光盛典在國家會議中心隆重舉行。中國女排當選微博年度突破體育團隊，中國乒乓球隊則榮膺微博年度人氣體育團隊大獎，另外乒乓球隊的馬龍、張繼科和劉國梁也各有獎項到手，可謂是體育界在本次盛典中的最大贏家。郎平、孫楊、傅園慧、張國偉和薛長銳也在不同的獎項上有所收穫。

達成!拜仁官宣續約羅本 小飛俠留守安聯至2018 >>詳情

德甲衛冕冠軍拜仁慕尼黑官方宣布，與荷蘭籍邊鋒羅本續約1年，雙方的新合同將延長至2018年夏天。

曝科斯塔造反是中超搗鬼:江蘇開2.5億年薪策反他>>詳情

今來自《泰晤士報》的消息則透露，迭戈-科斯塔的這一次造反行動可能是有預謀的，而這一切都是來自於金錢的誘惑。《泰晤士報》稱，科斯塔在與孔蒂爆發衝突之前，就已經拒絕了俱樂部為其開出的一份為期5年的續約合同，事實上切爾西高層為迭戈-科斯塔開出的這一份續約合同已經相當豐厚了，把科斯塔的周薪由15萬英鎊提高到了20萬英鎊，而這個數字不但已經是切爾西隊內的頂薪了，就算放到是整個英超也是名列前茅的。

《太陽報》調侃中超外援改革:切爾西可算鬆口氣 >>詳情

1月16日上午，中國足協在官方網站上正式宣布，2017賽季中超聯賽每場比賽，每隊將只能有3名外援登場。國外媒體也關注了中國足壇的這項重要改革，《太陽報》認為，外援削減方案一出爐，科斯塔的轉會也陷入了疑問中。

飛訊-權健5000萬歐報價法爾考 前尤文射手或來華 >>詳情

中超冬季轉會窗口開啟，一些外援可能會在冬季離開中超，也會有新的外援歲末年初來華踢球，中超俱樂部為下賽季做準備，向感興趣的教練或球員發出了邀請。今日轉會飛訊主要包括，據法國媒體《隊報》報導，天津權健想要引進法甲摩納哥的哥倫比亞中鋒法爾考，報價為5000萬歐元，但被摩納哥拒絕，天津權健可能會提高報價。據義大利媒體《全市場》報導，一家中國俱樂部向現效力於美國職業大聯盟多倫多FC的前義大利國腳喬文科提供了報價，為這位前尤文圖斯射手開出了1400萬歐元年薪。

曝李金羽將赴蘇寧任職 擔任副總助力球隊?|圖 >>詳情

今天，中甲石家莊永昌俱樂部官方宣布李金羽正式卸任俱樂部常務副總經理一職，並且不再擔任其他職務。同時永昌也在官方微博上為大羽送上了祝福，同樣在今天網上流出了一張李金羽的「蘇寧工卡照」，而根據工卡信息顯示李金羽已經成為蘇寧體育集團競技管理中心的副總經理。不過這一消息的真實性仍有待確認。

彭帥首盤送蛋后抵住反撲 挑落23號種子進澳網次輪>>詳情

2017年澳大利亞網球公開賽進入了第一個比賽日。在一場女單首輪的焦點大戰中，中國金花彭帥在次盤挽回兩個發球勝盤局后，最終在搶七1-4時完成逆轉，以大比分6-0/7-6（5）擊敗了23號種子、俄羅斯天才少女卡薩金娜，晉級第二輪。隨著彭帥勝出，那就意味著今天出戰的三位中國球員全部帶來了勝利的喜訊。

澳網首秀費德勒大戰四盤 擊敗35歲老將取開門紅 >>詳情

2017年澳大利亞網球公開賽在今天拉開大幕，在一場備受關注的比賽中，重返大滿貫賽場的17號種子費德勒以7-5/3-6/6-2/6-2戰勝了奧地利名將梅爾澤，迎來復出后首場大滿貫勝利，下一輪她的對手將是美國新星魯賓。