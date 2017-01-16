1月16日晚，2016東風日產微博之夜在京舉行。一片熠熠星光里，體壇颳起的正能量同樣耀眼。其中，馬龍（乒乓球）、孫楊和傅園慧（游泳）、張國偉（跳高）、薛長銳（撐桿跳）和鄒市明（拳擊）榮獲2016微博年度體育人物殊榮。

好玩的是，在群訪間等待的空隙，有記者打趣想知道主持人的真實身高，因為要用此來比照稍後出現的明星們。於是在採訪張國偉、薛長銳和擊劍名將孫偉時，主持人也率先拋出了身高的話題。

「從矮的來吧。」現場海拔最高的張國偉果然是擅長調動氣氛的段子手，孫偉不甘示弱：「我覺得大家都1米多高，這個問題……要是論腿長的話，他（張國偉）大概有130公分吧，我都有118公分。我身高193，是中國擊劍隊運動員。」一旁的薛長銳淡然透露道：「我188，是標準……對，是標準男友身高。」

發表獲獎感言時，身高2米02的張國偉直言微博是個不錯的平台：「讓更多人了解我、知道我的性格。在我不是很好的時候（粉絲們）也關注我，鼓勵我和支持我，微博給我們很好的平台去充分展現自己。」

薛長銳笑著回應說：「四五年前我第一發……第一條的微博就是在展現我的生活。我喜歡分享，也希望把快樂帶給大家。平常生活中遇到了好玩的趣事，我就把它拍下來。2016年我認識了更多的朋友，有更多人來支持我喜歡我，能夠有現在這樣的成績都是因為我在幾年前有一些固定的粉絲一直鼓勵著我，不管在有挫折還是登上領獎台的時候他們都一直堅持關注我，感謝！」

儘管沒有獲獎，但擊劍名將孫偉憑藉帥氣的外形和鮮明的個性同樣收穫了不少擁躉：「感謝微博這樣的平台，在奧運會期間讓很多運動員，包括我身邊這兩位讓大家所熟知。這個平台不光是展現自己，也通過這個平台讓大家知道我們不光是平時訓練很辛苦，每個人的個性都不一樣，非常有意思，以後我也會分享很多好玩的給大家。」

被問到與雪梨一起走紅毯的感想，他的嘴角更是不由上揚：「我剛才跟她搭配一起，走在一起的畫風，是最萌身高差。」看到孫偉一開始回答時有些犯難，薛長銳忍不住拔刀相助：「是很幸福。」擊劍帥哥連連點頭：「是太幸福了！」

2016年，有不少運動員通過微博、直播媒介，還有參演真人秀等進行了跨界的嘗試。對於這個話題，張國偉和薛長銳不約而同地表示今年最重要的是世錦賽和全運會，這些活動可以在訓練之餘進行。

孫偉的回答很是精彩：「我首先定一個小目標，奪冠軍！賺他幾個億？哈哈。作為運動員的本職工作還是一樣的，但也希望通過各種機會讓生活更精彩。」採訪結束錢，「腿哥」張國偉還擺出了經典的大鵬展翅成功搶鏡。

（何霞）