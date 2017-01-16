亞洲金融論壇：「一帶一路」建設有助推動亞洲貿易和投資增長北京新浪網 (2017-01-16 21:16)
新華社香港１月１６日電（記者郜婕）１６日出席第十屆亞洲金融論壇的多名嘉賓表示，在全球經濟前景不明的情況下，「一帶一路」建設在推動亞洲貿易和投資增長方面將發揮重要作用，而這也有助於穩定全球經濟。
在本次論壇主題演講環節，香港特區政府財經事務及庫務局局長陳家強說，在美聯儲提高利率的情況下，美元持續強勢對全球資本流動產生顯著影響，加上美國候任總統即將上任、英國脫歐影響持續、歐洲多國將舉行選舉、大宗商品價格持續波動等因素，主要經濟體及全球金融市場的穩定受到威脅，市場因而關注亞洲能否繼續為全球經濟增長提供動力，充當全球經濟穩定器。
陳家強說，在中國的帶領下，亞洲消費及投資需求增長強勁，亞洲經濟逐漸轉型至以服務、創新及高附加值活動為主導，而中國提出的「一帶一路」建設涵蓋區域廣大，有助於推動亞洲的貿易和投資增長。
陳家強認為，「一帶一路」建設是尊重各國差異、增進互聯互通的包容性倡議，可被視為「對貿易保護主義的回應」。
匈牙利經濟部長沃爾高·米哈伊說，作為中歐國家，匈牙利近年來重視加強與亞洲的互聯互通，也正是由於將對外政策調整為「向東看」，匈牙利才得以扭轉全球金融危機帶來的經濟困境。
米哈伊強調，作為歐亞聯通的「門戶」，匈牙利支持「一帶一路」建設，看好其對於拉動需求、推動增長的作用。
伊朗財經部副部長穆罕默德·哈扎伊說，對包括伊朗在內的沿線國家而言，「一帶一路」建設帶來的好處，既包括亞投行、絲路基金等機構對基礎設施建設投資的促進，也包括該倡議為沿線國家和地區帶來的更多合作機會。
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