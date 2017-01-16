新華社安卡拉１月１６日電（記者施春 鄒樂）據土耳其阿納多盧通訊社報導，１５日晚間，土耳其議會投票通過了憲法修正案的最後兩條，標誌著第一輪憲法修正案審議結束。

據報導，此次憲法修正案草案由執政黨正義與發展黨（正發黨）及反對黨民族行動黨共同提交。草案共有１８條，其中最重要的內容是將土耳其從議會制改為總統制，從憲法上賦予總統實權。一旦實施，土耳其將設兩名副總統，總統可直接任免副總統和政府部長，總理職位將被廢除。總統和議員的任期將均為５年，可連任５年。

草案還規定，總統將由選民直接選出，直接對選民負責，而不是之前的對議會負責。此外，草案還對議會職能作出重新界定，議會審查內閣和政府部長工作的職能將被廢除。

一旦憲法修正案獲得正式通過，土耳其將從２０１９年總統選舉和議會選舉后開始正式實施總統制。該國自１９２３年建立的議會制將宣告結束。

按照程序，憲法修正案須在土議會經過兩輪審議和投票。第一輪審議和投票期間，議會對修正案內容進行逐條審議和投票，每條內容均獲得通過則可進入第二輪，之後議會將對修正案進行整體審議和投票表決。

報導說，議會將於１８日開始對草案進行第二輪審議和投票，正發黨計劃在２１日前完成第二輪審議工作。

土耳其議會共有５５０席位，修正案草案須在每輪投票得到超過三分之二即３６７票支持票，才可獲得直接通過；不足３６７票但超過３３０票，則可以通過全民公投方式決定是否採納此修正案；不足３３０票則被否決。