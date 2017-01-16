（原標題：「打股救子」爸爸擔心被當羅爾不敢說賬號，已收到5萬多善款）

法制晚報微信公眾號「壹現場」1月16日消息，1月14日，壹現場發佈文章：「打股救子」爸爸：我想保住孩子眼睛，讓他的世界是亮的，被人民網等多家媒體和網站大量轉載。

看著網友們幾萬條的留言，我們再次感受到了愛的力量。

今天（1月16日），壹現場記者多次與「打股救子」的航航爸爸樊富貴先生聯繫，他都拒絕開通捐款頻道，或直接公佈賬號。

他說…

「銀行賬號不要公佈，我怕到時候核對不出捐款人的信息。」

「要不公佈支付寶賬號吧，這樣有對方的信息，我能記下來，聯繫人家，感謝人家，以後用不到沒準還能退回去……」

「支付寶沒辦法設定10萬的上限啊？可我現在只想先接受（幫助）10萬幫助。我就是著急給孩子做手術，要大家那麼多錢幹嘛。」

「要是大家真的給我打了很多錢，退不回去就只能捐給慈善機構了。我不想成為羅爾 ，那樣以後誰求助也沒人信了，社會沒人獻愛心了。」

「算了，支付寶也先不要公佈了，現在大家都給我捐了5萬多了，夠交入院的3萬押金了，剩下的看看怎麼接受幫助更合適吧……」

關於捐款，他似乎比我們更糾結。

今天（1月16日）一天，記者約與航航的爸爸通話一個多小時，他一直小心翼翼的守護著自己的底限——善款夠用即可，絕不貪多。早點籌夠手術費治療，以免孩子失明。

多次，他提到「羅爾事件」，生怕別人誤會他，更擔心如果誤會了他，會傷害了整個社會的愛心。

我沒炒作

脫光衣服下跪求打，也是突然的想法

「沒有、沒有、沒有，我沒有炒作。」提起這次的打股救子事件，樊富貴表示，自己絕對沒有炒作。

「你以為我很喜歡去大街上跪著嗎？我也想過正常的生活！我們不行，我們的小孩要治病，我們過不了正常的生活！」

那天脫光衣服下跪前，他吼了妻子。因為妻子非常不理解自己的行為。

對於著急給孩子看病的樊富貴而言，求醫過程是緩慢的。

終於，換了幾家醫院，終於看上了合適的醫生，卻又得知自己的錢根本不夠給孩子看病的，他幾乎是有點憤怒的沖了出去。

當然，這憤怒背後更多的是傷心、絕望、悲哀。

那天，他想過自殺，但一想自己死了孩子太可憐。

看著醫院內外，熙熙攘攘的來給患兒看病的父母，他忽然「想開了」，身為父母，為了治好孩子，沒有什麼不能做的！

於是，他拋下尊嚴，在附近小店花10塊錢買了塊白板和記號筆，寫下了「打股救子」文。

冬日北京街頭，他脫下了從重慶一路穿來的棉襖、鞋子、牛仔褲，想都沒想的跪了下去，舉起棍子，求路人「責打」他這個沒能力給孩子看病的不稱職父親。

妻子一言未發，摟著孩子，跪在了旁邊他脫下的棉襖上，低著頭，默默的陪著。

路人投來異樣的眼光，看完文字，默默的放下了錢，無一人碰過他手中的「責罰棍」。

「穿上衣服吧，別凍壞了，生病了還怎麼帶孩子看病啊。」一位阿姨放下錢又走回來。

那天的北京，天空藍的很乾凈。

現場只有1歲多的小航航不懂發生了什麼，在媽媽懷裡眯著眼睛動來動去。

還好，他的眼睛看不清，記不住爸爸「屈辱」的一幕。

可惜，他的眼睛看不清，看不見此刻的爸爸多麼高大和英武。

爸爸，愛航航。

航航，愛爸爸。

我有二層小樓，還開過小廠子

但請你看看我的家，我真的不是那樣的……

這是樊富貴的家，一棟二層小樓，還有一個院子。

這樣的房子，放在大城市是別墅級別的，但在潮濕的重慶是標配。

走近看，「別墅」簡陋不堪。

問起他的家庭條件，樊富貴坦誠的說，自己之前在外地打工，說一點錢沒有那是瞎話。那幾年攢了點錢，回重慶開了個小雕花廠，可惜一兩年後全賠了，他只能繼續在重慶打工，月工資兩千左右。

「如果不是因為都賠了，這次手術費也不這麼愁。」樊富貴說，昨天他還跟人說想賣房，一位好心人勸阻了他並堅持給了他2000元錢。

「別賣！給孩子看病也得生活啊。」好心人說。

而實際情況是，這樣破舊的房子賣了，對於航航的醫藥費也起不了大作用，而他們就連家都沒了。

孩子的眼疾是天生的

但我不想讓他瞎一輩子

航航在院子里玩，他的左眼視力更低。

小時候睜不開眼，五個月才睜開。

睜眼也不全睜開，老是眯著個縫兒看人。

夏天和亮的時候都不敢睜眼，畏光。

從小抓東西就不準，要多要抓幾次才行，後來才知道他看到的東西是晃動的。

樊富貴說，就算這次捐不到錢，他也想把這個事說出來，提醒大家關注孩子的視力，發現異常及時就診，不要像他一樣把孩子病情耽誤了。

航航患先天性綜合眼疾，有雙眼先天性無虹膜、雙眼眼前節發育不良、雙眼球內異常回聲、臨床玻璃體輕混濁（左眼較重）等多個診斷結果。

這不同於青光眼和白內障這些治愈度很高的病症，治療複雜，且易復發。

目前，連醫生都不能保證，幾次手術能治療好航航，就算做完這次手術，以後隨著孩子的生長髮育，手術部位可能又回到原樣，就得再次手術。

「但只要一直有合適的治療，他就不會失明。」樊富貴說，「我不想讓孩子瞎了，想他大了能照顧自己。」

手術費尚未確定

求助暫緩，自己努力做個好爸爸

「手術要做很多次，10萬也可能不夠，但不能一直靠大家，我會努力，做完這次手術，以後我就能邊上班掙錢，邊給孩子治病。」樊富貴一再強調，自己不能只靠大家幫助，一定要自己努力做個好爸爸。

壹現場記者今天（1月16日）下午也聯繫了此前航航就診過的北京兒童醫院，院方表示由於航航尚未住院治療，他們也無法確定全部治療方案和費用。

樊富貴此前曾多次到重慶市榮昌仁義鎮政府民政科申請錢款給孩子治病，民政科呂主任今天上午接受壹現場記者採訪表示，航航有醫保，應該能在治療時有部分費用的減免，看病後也可以拿收據來政府部門，看是否還有二次補貼，但無法超越規定提前申請大額治療費提供給他們。

呂主任還表示，據他們了解，樊富貴一家之前的生活確實如其所說，談不上特別困難，目前給孩子看病沒錢的窘境，似乎與其以前的家庭變故有關。

很多醫院，都留下了父子堅持的身影

「過完年籌夠錢，我們還去北京給孩子看病，如果實在不夠再跟大夥說吧。」目前，樊富貴已經收到5萬多元善款。雖然離預期的10萬還有一些差距，但他仍表示，只要能在治療前湊夠手術費，就暫不公佈賬號信息。

今天也有很多網友堅持通過我們將善款轉交給了他們，真誠的向各位好心人道謝！

謝謝對他們的幫助，也謝謝對我們的信任。