假醋廠用防腐劑(苯甲酸鈉)、甜味劑(甜蜜素)、色素等在水池中勾兌名牌醋，如「山西老陳醋」、「天立陳醋」、「中華老字號陳醋」。勾兌好后，由小泵抽到高處大桶，連接灌裝機進行成品灌裝。此外，一般造假窩點都會建兩個門，便於逃跑。

編輯：衷晴？？