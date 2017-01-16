追蹤天津假調料生產：假醋廠建倆門以便逃跑北京新浪網 (2017-01-16 21:27)
假醋廠用防腐劑(苯甲酸鈉)、甜味劑(甜蜜素)、色素等在水池中勾兌名牌醋，如「山西老陳醋」、「天立陳醋」、「中華老字號陳醋」。勾兌好后，由小泵抽到高處大桶，連接灌裝機進行成品灌裝。此外，一般造假窩點都會建兩個門，便於逃跑。
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