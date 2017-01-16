日期:1月16日消息，天津權健集團董事長、天津權健足球俱樂部總經理束昱輝在接受天津電視台體育頻道《權健時間》節目採訪時表示原本已經準備好與法爾考、勞爾-希門尼斯簽約的合同，但中國足協的新政策讓我們不得不改變。天津權健還報價了本澤馬、卡瓦尼和迭戈-科斯塔，卡瓦尼和迭戈-科斯塔要等到六月份才能過來，但天津權健等不起。法比亞諾可能留隊。天津權健2017賽季的目標是拿到亞冠參賽資格。

束昱輝證實迭戈-科斯塔、卡瓦尼、法爾考和勞爾-希門尼斯是天津權健的引援目標，但中國足協的新政策讓天津權健改變了計劃，「這個信號總是不斷地聽到，這種情況下給我們引援既定的目標和方針隨時在發生改變和等待。就像我們按照初始的想法，如果還是過去4+1的模式的話，那我們今年肯定是要有一個大投入。但是現在好像是要改成3個場上，沒有替補。也不是3+1了，直接就3個。這種情況下給我們的引援也帶來了改變。網上傳的這個科斯塔，這也是事實啊，我們就看上他，還有卡瓦尼，我們都報了價。同時也談判到深層次了。包括前幾天門德斯到我老家去找我，也是我約他，當時，我們也是有想法的，就是關於科斯塔的事情，但是在這個過程當中，就包括昨天就準備跟兩個球員簽字了，合同都做好了，什麼價格待遇全談好了，就是跟法爾考和勞爾-希門尼斯，合同都做好了，這兩個球員就準備簽了，然後，我們又得到信號，這個限薪令和上場球員的限制，所以說不得不使我們改變。」

在談到具體的引援人選遇到的情況時，束昱輝表示：「卡瓦尼是這樣的，都談定了，但是他要六月份才能出來，所以六月份我們半個賽季就結束了。然後，我們已經接觸到他們的俱樂部主席和他本人，都已經談好了，但是就是因為他俱樂部的特殊情況，這個科斯塔也是的，迭戈-科斯塔也是涉及到一個俱樂部六月份才能出來的這個情況，我們等半個賽季那是等不起的。」

束昱輝透露天津權健報價了本澤馬，法比亞諾有留隊的可能，「從外援方面來講，我們肯定是選擇能夠來我們中國最好的球員，同時，我們又要響應國家有關部門提倡的這個叫科學理性的投資足球，我們不斷地在煎熬之中，等待之中，但是最終這幾天我們會選擇一個人，最終可能還是會尊重卡帥的決定。我本來剩下兩個名額，其中一個是高大中鋒，還有一個是高大邊鋒兼中鋒。我們選擇了很多中鋒，甚至在過程當中我們報價本澤馬。這個政策改變的話，我們很無奈。這種情況下，我們很可能在中鋒上，我們正在商討是不是法比亞諾留下來。」

在談到內援引進時，束昱輝直言：「我們在引進內援的這個過程當中，也不是想像的那麼簡單，比如說卡帥看上的，人傢俱樂部也不會放。所以說，我們內援的引援還是尊重卡帥的決定。他這個團隊對我們中國國內球員就是有兩個考量，一個是這個球員很適合我們的打法，同時，人傢俱樂部還要放。所以從這兩個方面去考量，我也不希望把中國球員的身價、轉會費、工資弄得多高，我也不希望這樣做。如果說這個虛高的，或者說不務實的，我們也不會考慮。還會有兩個人，這兩個人我們在等待，這兩個人早就談好了，就在等待俱樂部的協議。基本上沒有完全讓卡帥的陣型選擇滿意，但是基本上接近於滿意，包括外援也是，外援還是基本上尊重卡帥的決定。」

束昱輝表示天津權健2017賽季的目標是拿到亞冠參賽資格，「在沒有這些特殊政策的情況下，我的想法是很大的。肯定是往亞冠資格上去衝刺的。但是有這個政策的限制，我們也沒有放棄。還是要努力，最少要保持中超中上游水平，然後通過兩年的努力和磨合，往更高的目標（前進）。」

（李哲）