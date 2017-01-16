日期:2017年01月16日，體彩大樂透第17007期開獎結果揭曉：前區08、11、17、25、27；後區02、04。本期一等獎開出3注，單注獎金為1000萬元整，均沒有追加，江蘇、浙江、海南各攬1注；二等獎開出54注，單注獎金約為16.3萬元，其中18注進行了追加，可額外多得約9萬8千元。本期投注總額為1.85億，計獎結束后獎池餘額32.8億。

當晚體彩其他玩法開獎號碼為：

排列三第17016期最新開獎號碼：7、9、6（查看詳情）

排列五第17016期最新開獎號碼：7、9、6、3、5（查看詳情）