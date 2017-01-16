日期:1月16日消息，頭號種子、衛冕冠軍科貝爾三盤艱難戰勝了特蘇倫科，下一場對陣德國同胞維特赫芙特。儘管比賽過程不算輕鬆，但科貝爾坦言發揮還不錯，世界第一表示前幾輪艱難的比賽有助自己快速進入狀態。

這是科貝爾第一次作為衛冕冠軍出戰大滿貫賽事，首輪衛冕冠軍6-2/5-7/6-2戰勝烏克蘭球員特蘇倫科，儘管過程有些糾結，但她依然滿意自己的發揮。「這是大滿貫的第一輪比賽，其實我感覺還不錯了，我一直堅持打自己的比賽，第二盤比賽我犯了一些簡單的錯誤，所以遺憾輸掉了。但是對手也發揮得很好，特別有耐心，好在我堅持到了最後。」

這場比賽不由得讓觀眾想起了科貝爾去年挽救賽點的那一幕，似乎德國人在澳網的前幾輪都不是很順，然而在科貝爾看來，這些經歷有助她更快進入狀態。「在前幾輪打幾場這樣的比賽很好，可以幫助我儘快適應比賽的節奏，特別是在大滿貫比賽當中。雖然我是世界第一和衛冕冠軍，但我不會有特別的壓力。」

下一輪科貝爾將要對陣德國同胞維特赫芙特，世界第一則表示不關心對手是誰。「我其實沒有關注第二輪對手是誰，不過我知道她打得很好，我非常了解她，去年溫網我們就打過一次，我想下一場比賽會很精彩。」

（楊宏志）