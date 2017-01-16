雙色球詭異形態頻現 去年同期頭獎曾瘋狂井噴北京新浪網 (2017-01-16 21:12)
日期:1月16日，福彩雙色球迎來第17007期開獎，當期紅球的獎號為：02、04、05、24、26、33，藍球為15。經常關注雙色球的彩民朋友一定會發現，這期獎號的紅球竟然開出了4枚重號！
雙色球詭異形態頻現
據統計，截至第17007期開獎，在雙色球14年的歷史中，一共累計進行了2059次開獎；在這2000多次開獎中，雙色球上下兩期出現4枚或以上獎號重複的情況一共出現過20次，平均每103次開獎該形態便會出現一次，其現身頻率約為0.97%，已近乎倍於4重號的理論概率(0.475%)。
除了重號這一比較明顯的特點外，斷區也是一個不可忽視的形態，因為該形態極易引爆雙色球大獎，歷史上25個億元獎中有5個呈現斷區形態。而最近兩期開獎，紅球二區連續斷號，形態極為罕見。
2016年同時期頭獎曾井噴
1月3日，財政部發佈了2017年彩票市場春節休市公告，在休市期間除即開型彩票外，停止全國其他各類彩票遊戲的銷售、開獎和兌獎。
春節將至，雙色球距離休市也僅剩10天左右的時間，去年同時期，雙色球第16014期頭獎曾井噴45注525萬，江蘇揚州彩民獨攬40注頭獎，總獎金達到2.1億；2014年同時期，雙色球休市前5期開獎頭獎共開出52注，著實屬於頭獎的高發期。
2016年雙色球一共開出過5個億元獎，除了北京1.55億和廣西1.04億是在6月28日的第16074期中開出外，其餘3個億元獎均誕生在1月12日到2月2日這短短的21天內！那麼，今年春節前夕會不會誕生2017年的首個億元獎呢？(小桐)
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