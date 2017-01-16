第二屆中國大眾滑雪技術大獎賽怪坡站圓滿落幕北京新浪網 (2017-01-16 21:15)
【賽事通知】由於春節假期調休影響，為保證賽事的順利開展，經組委會研究決定，現將大連安波站比賽日期由2017年1月22日變更為2017年1月21日，其他事項不變。請各參賽選手留意，準時參賽。
2017年1月14日，第二屆中國大眾滑雪技術大獎賽（以下簡稱大技賽）第6站——瀋陽怪坡站圓滿落幕。經過激烈爭奪，本站比賽共產生晉級選手12名，李忠寶以總成績170.33的高分拿下男子組冠軍，女子組栗丹則以161.33分的好成績摘得桂冠，兩位分別獲得稅前冠軍獎金5000元。
大技賽組委會執行主任范亞庸先生，大技賽組委會副主任劉博宇先生，瀋陽怪坡國際滑雪場副總經理李春鵬先生，瀋陽滑雪協會會長權宏偉先生分別為獲獎選手頒獎
截至目前，本屆大技賽已經成功舉辦6站。春節假期來臨之前，1月21日還將迎來本屆大技賽的第7站——大連安波站選拔賽。每站比賽報名人數有限，歡迎廣大滑雪愛好者儘快登錄賽事唯一官方網站（www.ctsgp.com.cn）和官方微信賬號（CTS_Ski），提交相關信息報名參賽以及了解賽事詳情。
隨著大技賽分站選拔賽的陸續開展，越來越多的青少年選手加入到了本屆賽事當中。在剛剛結束的瀋陽怪坡站選拔賽中，一共湧現了6名未成年參賽選手。賽后他們紛紛表示，「參加比賽看重的並不僅僅是成績，而是希望通過參加大眾類滑雪技術的專業比賽，可以進一步規範自己的動作，提高技術水平。更重要的是，通過比賽還可以結識到更多志同道合的小夥伴，大家相互切磋交流，一同進步。」
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