稿件來源：北京國安足球俱樂部

2017年1月16日，海口的陰雨天氣仍在繼續。北京國安在經過了兩天的調整后，今天繼續著冬訓的腳步。球隊上午的訓練安排在健身房內進行，而下午則是來到基地在雨中進行訓練，訓練內容還是以技戰術為主。值得一提的是，國安預備隊中的邊鋒唐海在訓練開始前被徵調和一隊進行訓練。訓練結束后，球員於洋和於大寶接受了媒體的採訪，就今日足協剛剛公佈的新政策發表了自己的觀點。

於洋首先表示新政策對於年輕球員以及國內球員都是很有益處的：「新政策也是出於未來中國足球的發展，培養一些年輕隊員。確實現在可能一些年輕隊員沒有那麼多的上場機會，這個政策出台是大大幫助了年輕球員快速地提高，我覺得對未來是一個非常好的進步。」

「我覺得（新政策）肯定是非常積極和正面的，因為對中國的本土球員來說是非常有益處的，不管是23歲以下還是23歲以上的隊員都是很受益的。尤其是對年輕隊員，特別是對這種特殊位置上的隊員是非常受益的。」

於洋對於現在隊內的年輕球員也做出了很高的評價：「我覺得他們現在很年輕，跟我剛上隊來的時候情況差不多，會面臨到很多的競爭壓力，這是他們必須要面對的。我覺得現在他們必須要多向老隊員學習一些場上的經驗，他們都有很好的身體素質，包括很好的潛質，每天訓練完之後都要對自己的訓練做總結，儘快提高，能頂上來。因為現在的年輕隊員比賽機會並不多，希望他們能通過冬訓儘快的為國安出一把力。」

當記者問道感覺哪些年輕球員機會比較大時於洋表示：「其實現在從位置上我覺得是邊前衛、邊後衛機會比較大一些，因為中軸線是更重點的位置，可能年輕球員機會並不多，邊前衛、邊後衛的球員會有更多的機會。包括現在隊里年輕球員也有踢邊前衛、邊後衛的，我覺得他們都有很大的機會去競爭主力的位置，他們在教練面前有一個好的表現，他們每個人的潛質都不錯，我覺得都有機會。」

最後，於洋也談到了自己目前的狀態：「我覺得比在富力的時候可能要更上一個層次，包括訓練，包括對自己的要求可能跟以前有一個不一樣的提升。回來之後有一定的壓力，肯定要比以前做得更好，而且我做好準備去面對在新的球隊的挑戰。」

於大寶在談到新政策時也表示這對年輕球員的成長很有幫助：「既然出了這個政策我們首先要服從吧，可能也是出於對中國足球未來的考慮，主要是鍛煉這些年輕球員，讓這些年輕球員迅速成長，多打比賽。」

於大寶同樣表示新政策對於中方球員也是有積極影響的：「我覺得可以讓隊員積極訓練，去努力爭取更多的比賽，對中方球員我覺得是一個好處吧，每個人都有一個積極的態度。」

談到隊內目前的年輕球員時，於大寶同樣給出了很高的評價：「我覺得今年很多剛剛上一隊的球員他們都是非常有潛力，我昨天還在跟他們說新政策出來你們的機會更多了，然後這樣也促使他們更加積極訓練，去爭取一個位置。之前觀察的不是很多吧，都是今年剛剛上來的球員。包括有幾個隊員去年都已經跟一隊一起訓練過了，像巴頓、張瑀，我覺得他們很有潛力，他們的機會在位置上應該更多一點。」

最後，於大寶也對這一時間段的冬訓做了簡短的總結：「感覺挺好的，新教練來了以後給我們灌輸了很多新的戰術理念，大家訓練也非常投入。我覺得這段時間大家訓練質量非常高，教練也非常滿意。後面會通過一些教學比賽來檢驗最近一段的訓練質量。」

預備隊在經過了三天內連續兩場比賽后，今天選擇在下午來到訓練場地進行恢復性訓練。訓練主要以器材的身體核心練習為主。連續的征戰讓隊員的身體出現了略微的疲憊感，積極的恢復有助於他們在接下來的冬訓中儲備更多的能量。