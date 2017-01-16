日期:1月16日（墨爾本當地時間16日）消息，2017年澳大利亞網球公開賽公佈正賽次日賽程。中國軍團四朵小花集體出戰，鄭賽賽、王薔、朱琳、韓馨蘊都將迎來首輪對手。女單賽場上，奪冠熱門小威廉姆斯、本土名將斯托瑟等也將先後出戰單打賽場；男單方面，納達爾、德約科維奇陸續開啟墨爾本徵程。澳網第二個比賽日，全部比賽場地將於墨爾本當地時間上午11點、日期:上午8點準時揮拍。

羅德-拉沃爾球場

日場第一場 卡-普利斯科娃（5）VS托爾莫（墨爾本當地時間11點、日期:8點）

日場第二場 本西奇VS小威廉姆斯（2）

小威廉姆斯在墨爾本公園遇到的第一個對手是瑞士天才少女本西奇，這對於美國人來說絕對不是一支上上籤。因為傷病影響，本西奇世界排名一再下滑，以非種子身份參賽，但絕對是種子選手的水準。此前，兩人曾將交鋒兩次，各取一勝平分秋色。兩人的唯一一次硬地交鋒發生在2015年的羅傑斯杯，本稀奇爆冷取勝。此役再戰墨爾本，如果小威廉姆斯能夠正常發揮，取勝自然不在話下。然而大滿貫的前幾輪總是充滿了不確定性，加之本西奇也完全有爆冷的實力，美國黑珍珠必須謹慎以對，避免大意翻船。

日場第三場 F-梅耶爾VS納達爾（9）

新賽季中，納達爾選擇布里斯班站熱身，結果苦戰不敵拉奧尼奇。儘管熱身成績說明納達爾距離巔峰狀態還有一定的距離，但是澳網之行依然可以期待。首輪對手F-梅耶爾並不好對付，此前兩人交鋒兩次，各取一勝，不過最近一次交鋒已經是2012年的老黃曆了，歷史戰績對於這場比賽的勝負走向沒有太多指導意義。此役再戰墨爾本公園，納達爾能否如願開啟新賽季大滿貫之旅？勝負走向還得現場見分曉。

晚場第一場 沃達斯科VS德約科維奇（2）（墨爾本當地時間19點、日期:16點）

德約科維奇和沃達斯科的對決絕對是首輪的看點之一，不久之前的多哈站比賽中，塞爾維亞天王挽救數個賽點才得以逆轉西班牙人，時隔一周再戰大滿貫賽場，德約科維奇必須要多加小心，避免重蹈覆轍。而對於沃達斯科來說，此役絕對是復讎之戰，能否如願讓我們拭目以待。

晚場第二場 皮隆科娃VS A-拉德萬斯卡（3）

瑪格麗特球場

日場第一場 菲利普肯斯VS孔塔（9）（墨爾本當地時間11點、日期:8點）

日場第二場 布朗VS拉奧尼奇（3）

日場第三場 沃特森VS斯托瑟（18）

晚場第一場 迪米特洛夫（15）VS奧康奈爾（墨爾本當地時間19點、日期:16點）

海信球場

第三場 沃茲尼亞奇（17）VS羅迪奧諾娃

3號球場

第三場 蒂姆（8）VS斯特拉夫

7號球場

第四場 科維尼奇VS鄭賽賽

來自黑山的科維尼奇目前世界排名第68位，鄭賽賽的世界排名為第84位，兩人同為22歲，這場對決可謂是勢均力敵。澳大利亞作為亞太地區唯一的大滿貫賽事，受中國球迷關注頗高，對於中國小花來說肯定是壓力與動力並存。此役鄭賽賽如果能夠穩定發揮、打出自己的真實水準，完全有機會躋身次輪。

10號球場

第二場 朱琳VS奧斯塔彭科

12號球場

第一場 韓馨蘊VS法爾科尼（墨爾本當地時間11點、日期:8點）

19號球場

第四場 盧西奇VS王薔

對於中國姑娘王薔來說，盧西奇絕對不是一個可以輕鬆應對的對手。征戰巡迴賽多年的盧西奇，在經驗方面並非中國小花能夠追趕。此前兩人曾經有過一次交鋒，發生在去年的斯特拉斯堡站，盧西奇苦戰三盤艱難取勝。此役王薔如果能夠迅速掌控節奏，牽制對手前行，並且能夠利用對手體能曾方面的劣勢，復讎並晉級下一輪有望可期。

（Simone）