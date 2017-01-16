新浪科技訊 日期:1月16日晚間消息，微軟CEO薩蒂亞-納德拉（Satya Nadella）今日在慕尼黑「DLD科技大會」上稱，人工智慧（AI）目前仍處於「大型主機時代」，即計算力量集中在少數幾家公司手中。

納德拉稱，計算機行業崇拜那些不但能利用人工智慧軟體來模擬現實世界的科技公司，還要讓人工智慧技術變得實用，把它們提供給更多的用戶，正如PC和移動設備逐漸取代了大型主機。

在人工智慧領域，微軟的戰略是把人工智慧技術融入到各種工具中，以提供給開發者使用。納德拉稱，微軟正在貫徹這一戰略，將來可能把人工智慧技術融入LinkedIn和HoloLens等產品中。

與此同時，納德拉還倡導「負責任」的人工智慧，以確保這項新興的計算技術能保護計算機用戶的隱私，維護人類及其工作的尊嚴。

當前，人工智慧已經引發了一些倫理道德問題，如影響人類就業等。微軟聯合創始人比爾-蓋茨（Bill Gates）和特斯拉CEO埃隆-馬斯克（Elon Musk）等均表達出了對人工智慧的擔憂。馬斯克甚至表示：「人工智慧是人類生存的最大威脅。」

作為微軟CEO，納德拉已經圍繞人工智慧對微軟研發團隊進行了調整，並推出了一些工具和服務來幫助開發者建立人工智慧應用。

上周五，微軟還宣布收購加拿大人工智慧初創企業Maluuba。Maluuba創立於2011年，總部設在蒙特利爾和滑鐵盧。微軟表示，該收購將進一步強化公司在機器閱讀和編寫方面的能力。

納德拉最後稱：「我們已經走出人工智慧的冬天。該行業的下一步任務是開發適用於各種任務的通用智能軟體，從而實現『人工通用智能』。」（李明）