中國廠商需求太多 今年全球手機核心零部件或將短缺北京新浪網 (2017-01-16 21:01)
新浪科技訊 日期:1月16日晚間消息，台灣地區《電子時報》（digitimes）網站今日援引台灣手機供應鏈廠商的消息稱，由於中國內地智能手機廠商需求旺盛，今年全球手機行業可能出現核心零部件短缺。
該消息稱，OPPO和vivo等中國手機品牌在全球智能手機市場的崛起，以及這些中國廠商開始強化中、高端產品，並加大整體出貨量，這些因素將導致對手機零部件的需求猛增。
因此，今年全球手機行業很可能出現核心零部件短缺現象，包括手機屏幕、存儲產品和光學感測器元件等。
據預計，今年三星和蘋果仍將是全球前兩大智能手機廠商，而中國手機廠商華為、OPPO和vivo將爭奪第3位至第5位的排名。其中，華為智能手機出貨量有望增加到1.5億部，高於去年的1.39億部。而vivo今年的出貨量將突破1億部。
該供應鏈廠商的消息還稱，受OPPO和vivo成功的啟發，中國內地其他智能手機廠商已經開始轉向具有良好性價比的中端和高端手機，從而提高手機的平均銷售價格。
另外，受蘋果iPhone 8將採用OLED屏幕傳聞的影響，中國內地智能手機廠商和其他一些手機廠商也開始紛紛採購OLED屏幕。毫無疑問，此舉必然將導致OLED屏幕在今年出現供不應求的局面。
與此同時，一些主流智能手機廠商正將手機屏幕尺寸從過去的5英寸向5.5英寸和5.7英寸過渡，這將導致中小尺寸的TFT LCD屏幕供貨緊張。
另外，該消息還稱，今年手機廠商針對高端攝像頭和其他光學零部件的需求也會顯著增長。例如，三星已經開始在中端A系列手機中採用1600萬像素的攝像頭。（李明）
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