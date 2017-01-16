中新社北京1月16日電 (記者 尹力)北京城市副中心建設應加快公共服務配套設施；規劃之前先列好「負面清單」；利用VR技術幫助城市管理者更有效地決策……16日，在北京市政協十二屆五次會議舉辦期間，多位港澳委員、港澳台僑工作顧問「直抒胸臆」，為北京如何高標準建設城市副中心建言獻策。

當日，北京市代市長蔡奇、北京市政協主席吉林等與港澳委員、港澳台僑工作顧問座談。十余位委員及顧問圍繞城市副中心的規劃設計、基礎設施建設、智慧城市管理、文化保護等話題提出建議。

港澳委員楊莉珊認為，副中心在規劃中應參考紐約、東京和香港的交通運輸網的設計，將地鐵及交通場所和新建的建築相連接，在地下通道增加商業設施，鼓勵民眾在途中消費；加快公共服務配套設施建設，打造比中心區更理想的生活場所，鼓勵新進人口將其作為生活居所和工作場所；挖掘以運河為核心的歷史文化資源，並利用環球影城發展旅遊產業，讓副中心成為北京的新名片。

港澳委員江藍舉例稱，企業在做新項目之前，會讓所有部門就已有項目列出「負面清單」，羅列以往的弊病和不足，避免重複犯錯。與此相同，北京市府也應將建委、規委、交通等部門集合起來，先認識到以前的不足，然後才是借鑒國際上的有用經驗。

江藍提到，城市副中心的首要目標是為北京分憂，它必須能自成中心，才能有效分流北京城區的集聚人口。她建議，北京應試著放手轉移一些高端功能，如重點的國企、學校、醫療等。同時，將城市副中心當作特區給一些招商、稅收方面的優惠，「讓人們主動選擇留下，而不是強制留住人」。

港澳台僑顧問徐濤認為，想要高標準建設城市副中心，在宏觀規劃的同時，還應讓各種體現「以人為本」的細節貫穿其中。他建議，在規劃中積極嘗試新科技，利用VR(虛擬現實)技術將城市藍圖以3D形式呈現。城市管理者可以「走」進虛擬城市分析各種現實問題，這種更真實的感受有助於其更高效地做決策。

北京市代市長蔡奇在隨後的回應中談到，北京要以最先進的理念、最高的標準、最好的質量，積極穩步推進城市副中心建設。

其中，最先進的理念包括創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念，要將其體現到規劃建設的方方面面；最高的標準，就是將副中心建設為「藍綠交織、水城共融」的生態城市，使其成為既傳承人文精神又具創新創業活力的地方；最好的質量，就是發揚工匠精神，打造讓人眼前一亮的精品力作，規劃建設與先進技術結合，不留歷史遺憾。(完)