新華社吉隆坡１月１６日電（記者劉彤 林昊）中國鐵路總公司牽頭的中國高鐵聯合體１６日在吉隆坡舉辦中國高鐵體驗展，旨在於馬新高鐵招標之際向公眾介紹中國高鐵的經驗和成就。

馬來西亞陸路公共交通委員會主席賽·哈密德在為展覽揭幕時表示，中國高鐵的運營成就令人讚歎，馬來西亞民眾應該利用這次機會感受如何步入高鐵時代。

在實體坐椅體驗區，中國高鐵方案為馬新高鐵描繪的願景是車窗外的棕櫚沙灘、海灣夜景和城市中央商務區。展覽還包括模擬駕駛艙、互動電子屏幕以及虛擬現實和增強現實技術，使觀眾能近距離感受中國高鐵的技術細節。本次展覽將持續３個月。

中國鐵路國際有限公司董事長楊忠民在新聞發佈會上表示，中國高鐵團隊有信心為馬新高鐵建設提供「最先進、最成熟和最安全的解決方案」。

對於即將開始的高鐵招標工作，楊忠民表示，中國高鐵聯合體將提出具體技術方案和經濟分析指標，為投標作準備。據了解，參與競標的聯合體中還包括中國中鐵、中國中車、中國交通建設、中國鐵建、中國鐵路通信信號等。

去年１２月１３日，馬來西亞和新加坡政府就馬新高鐵項目簽署了具有法律效力的雙邊協議。雙方商定於２０１７年正式啟動包含車輛系統在內的高鐵項目招標工作，並承諾該項目於２０２６年年底前實現通車。

根據協議，馬新高鐵共設８站，最高時速為３５０公里。通車后從馬來西亞首都吉隆坡到新加坡的通勤時間將縮短至９０分鐘。