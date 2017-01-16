中新網南寧1月16日電(林潔琪)「目前中越德天—板約跨境旅遊合作區所有基礎措施都在順利推進，將在今年5月份完成景區基礎建設，景區圍網也將在4月份完成建設。由於出入境管理嚴格，跨境游旅客出入景區應持何種證件，將由中越雙方談判確定。」廣西人大代表、中共崇左市大新縣委書記趙麗表示。

廣西壯族自治區十二屆人大六次會議1月13日至18日在南寧舉行，趙麗接受中新網記者採訪時表示，由中越兩國共同打造的中越德天—板約國際旅遊合作區目前正加快建設，確保2017年5月1日前實現跨境旅遊。

廣西是「一帶一路」有機銜接的重要門戶，全境有大新、靖西、那坡、龍州、寧明、憑祥、東興、防城港等多個市縣與越南接壤，擁有世界文化遺產左江花山岩畫、大新德天跨國瀑布等珍貴的人文古迹和獨特的邊關文化旅遊資源，中越邊境旅遊已經成為廣西旅遊的新熱點。

廣西人大代表、崇左市市長孫大光表示，廣西與越南高平省已在廣西與越南邊境四省聯工委會議上對接中越德天—板約國際旅遊合作區的概念規劃、建設方案、重點項目、時間節點等事項。雙方還將就景區圍網、兩國公民進出景區所持證件、查驗系統等進行協商，抓緊完成景區物理封閉圍欄建設，爭取早日實現兩國公民在景區內自由參觀遊覽。

據介紹，中越雙方以德天—板約瀑布為界，各劃出兩平方公里，組成中越德天—板約國際旅遊合作區。在合作區內，遊客持有效證件可實現自由行，在欣賞中越邊關美景的同時，遊客還可以在景區內的中越互市貿易街內享受免稅購物便利。

中越德天—板約瀑布國際旅遊合作區僅是中越跨境旅遊合作的縮影。目前中國東興一越南芒街跨境自駕游已正式常態化開通；廣西百色市下轄的靖西市，正在全力打造100公裡邊關驛路驛站，並開通靖西至越南高平國際旅遊線，實現邊境旅遊異地簽證。

隨著中越雙方旅遊國際合作區、跨境自駕游等旅遊合作方式的全方位拓展，越方亦表示，將積極完善跨境景區的基礎設施、人力、交通工具和手續等方面工作，簡化旅遊出入境手續，促進雙方旅遊業健康發展。(完)