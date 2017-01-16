2017年我國棚改目標任務為600萬套北京新浪網 (2017-01-16 20:51)
新華社北京1月16日電（記者王優玲）住房城鄉建設部部長陳政高16日指出，2017年棚戶區改造新開工600萬套的目標任務已經確定，這是重大的民生工程，必須不折不扣確保完成。
陳政高在當日舉行的全國棚戶區改造工作電視電話會議上指出，2017年要加快棚改進度，新開工項目進度要快於去年，續建項目也要力爭早日竣工和入住。「只能提前、不能落後，只能做好、不能出問題。」
根據會議要求，國務院有關部門將儘早下達中央補助資金，各地還要加快落實開發銀行、農業發展銀行棚戶區改造貸款，為加快棚改進度創造條件；要依法依規控制棚戶區改造成本，科學規劃騰空土地，確保按合同約定及時償還貸款。
陳政高說，要繼續提高房地產庫存量大的城市棚改貨幣化安置比例；推進棚戶區改造，要符合城市規劃，結合生態修復、城市修補工程等要求，重視維護城市傳統風貌特色，要加快配套設施建設，高度重視工程質量安全。
據介紹，2016年按照棚戶區改造三年計劃（2015年-2017年）安排，全面完成了開工600萬套的目標任務，絕大多數省（區、市）2016年棚改開工進度明顯快於2015年，15個省（區、市）在去年9月底就完成了全年開工任務。此外，2016年全國棚改貨幣化安置比例達到48.5%，比2015年提高18.6個百分點。
陳政高說，2016年棚戶區改造實現了按合同約定及時償還貸款，開發銀行、農業發展銀行棚改貸款的逾期不還率、貸款不良率均為0。
關鍵字：
下一則：江西今年將完成70萬人脫貧
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
乾燥劑 50．aibo 萬用乾燥劑．aibo 乾燥劑．水玻璃 乾燥劑．收納組 收納袋 乾燥劑．乾燥劑 100g．矽膠 乾燥劑．Kamera 乾燥劑．POKA 乾燥劑．美國 百能 乾燥劑．乾燥劑．吸濕除霉乾燥劑．aibo 乾燥劑 50．canon 乾燥劑．Kamera 強力 乾燥劑．矽膠乾燥劑．POKA 乾燥劑 50．JOVEN 乾燥劑．Richell 乾燥劑．HFPWP 乾燥劑．Kamera 吸濕除霉乾燥劑．乾燥劑 120g．CBINC 強效型 乾燥劑．萬用乾燥劑．JoyLife 乾燥劑．aibo CAMERA 萬用乾燥劑
- 【LETTi】漫步巴黎 28吋PC鏡面可加大旅行箱-閃爍金
- 【日本直人木業】Hardwood工業生活120CM六斗櫃
- 【GOTO】Light SC 時尚腕錶-IP玫x白x白玫(GC6109L-82-241)
- 【DFhouse】科世長馬鞍皮面K字桌+主機架+活動櫃(雙層貼皮防
- BRAUN BUFFEL - OSLO奧斯陸系列8卡皮夾 - 鳶尾藍
- ANGEL WOOLEN 頂級純色/原色羊絨披肩 圍巾-格紋
- 【Bernice】芬妮實木餐桌
- Datacolor Spyder5Elite 電腦螢幕校色器頂尖組
- KATHARINE HAMNETT 眼鏡 日本工藝熱銷款 (黑-銀) #KH9139 C
- MLB-波士頓紅襪隊風衣仿皮袖合身棒球外套-黑(男)
商鞅變法地秦都櫟陽考古發現罕見地下室及壁灶【北京新浪網】
韓民間籌款設獨島慰安婦像 日韓關係恐將進一步惡化【北京新浪網】
凈化網路 菲律賓政府禁止國民訪問色情網站【北京新浪網】
日本多地降暴雪致6人死300傷 引發交通系統混亂【北京新浪網】
台媒：台軍開始升級F16戰機 叫囂可與殲20匹敵【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》