新華社北京1月16日電（記者王優玲）住房城鄉建設部部長陳政高16日指出，2017年棚戶區改造新開工600萬套的目標任務已經確定，這是重大的民生工程，必須不折不扣確保完成。

陳政高在當日舉行的全國棚戶區改造工作電視電話會議上指出，2017年要加快棚改進度，新開工項目進度要快於去年，續建項目也要力爭早日竣工和入住。「只能提前、不能落後，只能做好、不能出問題。」

根據會議要求，國務院有關部門將儘早下達中央補助資金，各地還要加快落實開發銀行、農業發展銀行棚戶區改造貸款，為加快棚改進度創造條件；要依法依規控制棚戶區改造成本，科學規劃騰空土地，確保按合同約定及時償還貸款。

陳政高說，要繼續提高房地產庫存量大的城市棚改貨幣化安置比例；推進棚戶區改造，要符合城市規劃，結合生態修復、城市修補工程等要求，重視維護城市傳統風貌特色，要加快配套設施建設，高度重視工程質量安全。

據介紹，2016年按照棚戶區改造三年計劃（2015年-2017年）安排，全面完成了開工600萬套的目標任務，絕大多數省（區、市）2016年棚改開工進度明顯快於2015年，15個省（區、市）在去年9月底就完成了全年開工任務。此外，2016年全國棚改貨幣化安置比例達到48.5%，比2015年提高18.6個百分點。

陳政高說，2016年棚戶區改造實現了按合同約定及時償還貸款，開發銀行、農業發展銀行棚改貸款的逾期不還率、貸款不良率均為0。