細微之處見真情--K4186列車客運服務那些事兒北京新浪網 (2017-01-16 20:51)
新華社福州１月１６日新媒體專電（記者沈汝發 塗洪長 王成）春運中，客運服務與旅客直接打交道最多，也讓旅客感受最為深刻。今年春運開始后，記者一行搭乘福州往返四川廣安之間的Ｋ４１８６次列車，從一些細節感受到客運服務的變化。
在車站，母女匆匆一見
１４日下午５點３３分，Ｋ４１８６次列車終抵四川廣安。乘務員周艷將車廂衛生收拾乾淨，向車長請假。她的家人早已在車站外等候，在列車返回福州前的一個小時，他們可以見上一面。
自２０１６年１１月入職南昌鐵路局福州客運段滬寧車隊工作以後，周艷就沒有回過家。儘管孩子才一歲多，但她春節期間也無法回家。記者問：「有機會回廣安，什麼感覺？」「幸福來得太突然。」周艷笑著說。
周艷告訴記者，春運期間人手緊張，本來打算等年後淡季時回家，沒想到有這樣一個機會。「我趕緊打電話給老公，讓他帶孩子來車站。」她說，「從福州回四川要２８小時，從我家到車站只要２０幾分鐘。」
留給周艷和孩子、家人見面的時間，只有不到半個小時。６點，周艷見到了孩子，不禁眼眶紅了。她想抱抱孩子，可孩子大哭著往奶奶懷裡鑽。「太久沒帶了，認生。」她說。
一家人在車站附近的一個小店坐了一會兒。周艷眼睛始終不離孩子，不住詢問孩子的情況：有沒有多吃飯、睡覺老不老實、身體怎麼樣……「孩子挺好的，比較聽話。」她告訴記者，以前沒有離孩子這麼長時間，啥都想知道。
６點３５分，列車返回福州。周艷和家人的見面只有短短２０幾分鐘。「就是見面時間太短」。周艷說。
「我一個女孩子在福州，見不著孩子、老公、父母、家人，相隔這麼遠，心裏也空蕩蕩的。」在廣安車站站台上，周艷一邊說著，一邊用紙巾擦拭眼淚。但她也說：「其實在哪裡無所謂，只要是家人在一起就很幸福了。」
「飯是熱乎的，菜是可口的」
將近２８個小時的旅途，Ｋ４１８６的廚師陳曉銘只休息了３個小時。「返鄉回家的旅客太多了，這一趟２８００多人，要保障他們有熱飯、熱菜吃，不能讓他們餓肚子。」陳曉銘說，「基本上就是不停的蒸飯、炒菜，不停的賣，沒時間睡覺。」
３０出頭的陳曉銘已在鐵路局工作了１０多年，從炊事員到副廚師再到廚師。「我們負責旅客的餐食，就是要讓旅客吃得滿意。」他說。
根據旅客的需求，福州客運段將以盒飯為主改成以蓋澆飯為主，主要是福州特色的菜品。「很受旅客歡迎。」陳曉銘說。
雖然沒有直接面對旅客，列車廚師工作仍非常繁忙。從早上６點開始就要準備早餐，稀飯、饅頭、小菜之類，到中午準備午飯，蓋澆飯、炒菜之類，到晚上準備晚飯，到８點還要供應魚丸等宵夜。「春運期間人多，需求量大，就更忙了。」陳曉銘說。
「旅客坐車非常辛苦，尤其是春運期間，客流量大，車廂里味道也很重。」陳曉銘告訴記者，他跑了１０多年的春運，特別能理解旅客。
「他們辛苦了一年回家，我們作為廚師為他們做飯，至少要讓飯是熱乎的、菜是可口的。這就是對他們最好的服務，也是我們最大的滿足。」陳曉銘說。
「９０后」列車長的「淚與笑」
值乘１４日Ｋ４１６８次列車的車長丁姍姍，是位「９０后」。她自２０１４年３月到鐵路工作，短短三年的乘務經歷，既有委屈的淚水，也有滿足的歡笑。
「剛開始真是挺苦的。」丁姍姍說，有些列車員一邊打掃廁所衛生，一邊哭，「現在都是獨生子女，父母都寵著，在家誰做這事啊。」
讓列車員最委屈的還是旅客的不理解。丁姍姍回憶說，一次她讓一個沒有購票的旅客補票，他不僅不補票，還罵人，和他一起的一伙人都圍著罵，「那時感覺特別委屈，只能在背後偷偷哭。」
到鐵路系統工作以後，丁姍姍就沒有在家休息過一個節假日，更別提春節了。「父母和所有親人都在哈爾濱，快過年時，家裡人都問『今年能回來嗎』。但每年都回不了，因為春運是我們最忙的時候。」
２０１６年９月，丁姍姍當上列車長。「列車員只要管好一個車廂，作為列車長，整個列車從頭到尾上上下下都要管，擔子更重了，成就感也更強了。」她說。
「我不是把乘務工作僅當做一個工作。」丁姍姍笑著說，「一輛列車的工作人員就像一家人一樣，大家齊力做好事情，幫助旅客克服困難，平安有序溫馨地回家，得到旅客的感謝和讚揚，心裏特別舒服。」
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