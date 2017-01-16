新華社上海１月１６日新媒體專電（記者賈遠琨）「手機買票，刷二維碼就可以進站，連取票都省了。以前只知道火車票可以手機買，沒想到買汽車票更方便！」在上海長途汽車客運總站，一位旅客第一次嘗試了手機買票刷碼進站，感受到了「智慧春運」帶來的便利。

２０１７年春運大幕拉開，據國家發改委預計，今年春運客流量將達到２９．７８億人次，其中，長途汽車客運約佔８４．６％，尤其是對於２００公里以內的短途或周轉旅客來說，長途汽車仍然是首選。

近年來，鐵路運輸逐漸實現線上支付線下取票、刷身份證進站上車，大大方便了旅客。上海長途汽車客運總站也進行了諸多探索。２０１７年春運，上海長途汽車客運總站實現了線上購票、掃碼進站的「無紙化」春運。

上海長途汽車客運總站新聞發言人胡海松說：「過去沒有實現線上購票時，春運期間，旅客大多到站內排隊購票，有時甚至要排一個多小時，有了網上購票，旅客就可以在家裡把票買好，到現場取票進站。如今首次實現了掃碼進站，票也不用取了，只要掃碼就能夠進站，將旅客排隊等候的時間壓縮到了最低。」

據介紹，旅客只要在支付寶上登錄「上海長途汽車客運總站」的生活號，就可以查詢購票。通過應用支付能力、實名認證等，不僅可以實現當面付購票、免取票乘車，還可以使用電子身份認證、汽車班次查詢、行程提醒等服務。

支付寶副總裁張偉說：「相比鐵路，公路站點分散、很多信息不聯網，乘客不知道車次時間，往往只能去車站排隊買票，一遇上春運，就格外麻煩。通過線上查詢購票，能夠大大減少旅客等候的時間。」

目前，全國主要省市超過２０００個汽車客運站支持支付寶買票，而像上海這樣的電子票掃碼進站服務，也正在推廣當中。

胡海松表示，未來上海長途客運總站還將進一步延伸服務，比如根據線上平台購票情況調整運力，在票源緊張的線路加開車次等。