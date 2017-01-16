新華社北京１月１６日電（記者蘇斌）因主觀畏難情緒較重而受到隊內禁賽處罰的劉詩雯１６日正式回歸中國乒乓球女隊參加訓練，這意味著國乒對「小棗」的三個月禁令已經解除，國乒女隊主教練孔令輝在接受新華社記者電話採訪時證實了這一消息。

現世界排名第二的劉詩雯缺席了２０１６年１０月在美國費城舉行的女子世界杯乒乓球賽。一個月後，國乒宣布暫停劉詩雯近期國際比賽的參賽資格，原因是其「主觀畏難情緒較重，人一直處於消極狀態」，劉詩雯也因此缺席了年底舉行的國際乒聯世界巡迴賽總決賽。受到國乒隊內停賽處罰后，劉詩雯將主要精力投入到乒超聯賽中，她幫助武漢安心百分百隊獲得乒超聯賽女團冠軍。

國乒女隊於本月３日在北京集結參加冬訓。據孔令輝透露，劉詩雯在月初隊伍報到時就在全體隊員面前讀了一份對此事的認識，但當時教練組感覺劉詩雯的認識程度還不夠，因此讓她靜下心來，再去認真思考一下這件事上自身到底出現了什麼問題。慢慢平靜下來后，劉詩雯一直積極地找教練溝通，又重新寫了一份認識，一再表態希望能夠回國家隊，並於１４日在全隊面前再次讀了一遍。經過十余天的檢驗，教練組認為達到了對劉詩雯的警示效果，因此在１６日讓其正式歸隊參加訓練。

「這件事到現在已經三個月了，從剛開始她對教練組處罰的不理解和糾結，到聯賽期間通過微信、簡訊以及當面溝通，她對此事的認識逐漸深刻，也確實認識到自身的錯誤。」孔令輝表示，劉詩雯當時身體確有些不適，出現了發燒癥狀，但此後已經退燒，再加上奧運會後沒有系統訓練，出現了畏難情緒，擔心在世界杯上表現不佳，導致最終放棄參賽。

「從國家隊管理的角度來講，不管奧運冠軍還是普通運動員，在國家隊做出決定時，除非有不可抗拒因素可以不去，一般情況下需要服從隊伍安排，當時她沒有做出正確的選擇。現在回想起來，她本人的問題更多一些，但奧運會結束后教練組和她的溝通確實也少了一些，造成了此事的發生。」孔令輝說。

在此事的處理上，孔令輝將更多目光對準了２０２０年東京奧運會。「最主要還是警示她自己，要以一個什麼樣的姿態去面對東京奧運會。新的奧運周期備戰工作不容樂觀，下屆東道主日本有幾個年輕運動員不斷成長，大賽經歷也比較多，我們要有較強的憂患意識，屆時丁寧３０歲、劉詩雯２９歲，她們能不能同時出現在東京奧運會的賽場上，現在還是一個未知數。作為隊伍來講，肯定會儘可能延長她們的運動生涯，繼續為國征戰。」

他補充道：「我們的目的也是『治病救人』，不是讓她（劉詩雯）回去了就不回來了，那樣做也不對。國家隊培養出世界冠軍、奧運冠軍花了很多精力，運動員從打球到成為世界冠軍、奧運冠軍一般需要１０年到１５年甚至更長時間，我們不會對她輕易放棄，還是想通過這個處罰給她一個警鐘，也給全隊起到警示作用。」

據孔令輝透露，劉詩雯將不會參加２月舉行的國際乒聯卡達公開賽，因為報名時間是在１月３日，但她肯定將參加４月的亞洲錦標賽。

孔令輝還介紹了隊伍春節前後的訓練安排。他表示，以往隊員都是放假到正月初四，去年由於奧運備戰封閉訓練沒放假，因此今年特地給隊員多放一天假，全隊將於大年三十（１月２７日）放假至正月初五（２月１日）。

他還介紹說，為備戰今年５月底６月初在德國杜塞爾多夫舉行的世乒賽單項賽，國乒直通比賽初步定在３月初舉行，共有１２名隊員參加，女子方面是上周一隊大循環比賽中產生的６名隊員，分別是丁寧、劉詩雯、朱雨玲、武楊４名主力，以及中間層選拔出來的兩名隊員。