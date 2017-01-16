新華社深圳1月16日電 1月16日，全國人大常委會辦公廳在深圳舉行港澳全國人大代表情況報告會，全國人大常委會副委員長兼秘書長王晨出席並講話。

王晨通報了全國人大常委會2016年主要工作情況和2017年工作的初步安排。他強調，要堅定不移、全面準確地貫徹「一國兩制」方針和基本法，確保「一國兩制」的實踐始終沿著正確方向前進，希望港澳全國人大代表堅決捍衛國家安全和特區法治，在大是大非原則問題上立場堅定；全力維護特區穩定與社會和諧，堅定支持行政長官和特區政府依法施政；積極推動港澳發展經濟，改善民生，促進與內地交流合作，實現優勢互補、共同發展。

國家發展和改革委員會、財政部負責人向港澳代表報告了2016年國民經濟和社會發展計劃以及中央財政預算執行情況。港澳全國政協委員列席了會議。