京津冀協同發展的城市機遇論壇在京召開 專家學者聚首探尋城市發展之道北京新浪網 (2017-01-16 20:51)
新華社北京1月16日電 為貫徹落實《京津冀協同發展規劃綱要》精神，中央黨校報刊社日前在京舉辦京津冀協同發展的城市機遇論壇，探討環首都經濟圈城市如何在京津冀交通一體化、生態環境保護、產業升級轉移等重點領域率先取得突破的基礎上，堅持優勢互補、互利共贏，實現協同發展的頂層設計目標。
「不謀全局不足以謀一域」。對於京津冀區域的城市發展而言，從頂層設計出發，從城市定位出發，將有助於各地建設「有特色、有優勢、有趨勢」的未來城市。論壇組委會負責人介紹，「十三五」時期，京津冀協同發展進入全面落地的關鍵階段，各項改革創新舉措深入推進。對於京津冀區域的各個城市而言，交通一體化、環保一體化、要素市場一體化三方面率先取得突破，巨量投資、產業優化轉移也將極大地改變京津冀三省市的產業格局和城市格局。從京津冀協同發展中發現城市新機遇、明確城市新定位、創新城市新模式，是京津冀區域城市需要共同面對的機遇和挑戰。
會上，來自國務院發展研究中心、中央黨校、國家發展改革委、交通部、國土資源部、環保部、商務部等相關部門的專家以及北京市、河北省相關部門負責人紛紛建言獻策。他們表示，區別於過去傳統模式下的產業對接、園區共建式的產業轉移帶動城市發展模式，京津冀協同發展下的城市發展思路的關鍵在於各城市需要從被動承接產業轉移，轉變為依照自身優勢和需求，進行主動規劃、主動選擇、主動參與，並由此激發廣大企業主體參與。
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