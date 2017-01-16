雲南啟動省內居民身份證異地換領補領試點工作北京新浪網 (2017-01-16 20:51)
中新網昆明1月16日電 (李曉琳)記者16日從雲南省公安廳新聞辦公室獲悉，雲南將於1月18日起在玉溪市、紅河州開展省內居民身份證異地換領、補領試點工作，進一步提升公安機關為民服務的效率和水平。
據悉，常住戶口登記在玉溪市、紅河州內的公民，離開常住戶口登記地縣(市、區)的，即可在玉溪市或紅河州的實際居住地公安戶政窗口申請異地換領、補領居民身份證。
試點結束后，雲南將在全省全面推行省內居民身份證異地換領、補領工作。屆時，離開常駐戶口登記地縣(市、區)的全省居民，將可在實際居住地享受異地換領、補領居民身份證服務。
雲南省公安廳提示，公民申請省內異地換領需交驗居民身份證；公民申請省內異地補領居民身份證需交驗居民戶口薄或居住證、社會保障卡、護照等身份證件；因相貌特徵發生較大變化，且居民身份證未登記指紋信息難以確認身份的，不可申請居民身份證異地換領、補領。(完)
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