江西今年將完成70萬人脫貧北京新浪網 (2017-01-16 20:51)
新華社南昌1月16日電（記者賴星）記者從16日召開的江西省第十二屆人民代表大會第七次會議上獲悉，2017年，江西將完成70萬人脫貧，堅決杜絕「數字脫貧」「虛假脫貧」，注重精神脫貧，決不「養懶漢」。
為打好精準脫貧攻堅戰，江西省提出，要加強分類指導，注重精準施策，大力推進產業脫貧，因地制宜培育一批能帶動貧困戶長期穩定增收的特色優勢產業。有序實施異地扶貧搬遷安置，確保搬遷戶願意搬、能就業、有收入。嚴格做好兜底保障脫貧，統籌推進健康、教育等脫貧工作。全面落實農村貧困人口大病醫療商業補充保險政策，防止因病致貧返貧。
江西省表示，將對精準脫貧和摘帽貧困縣進行嚴格評估考核、嚴格驗收，堅決杜絕「數字脫貧」「虛假脫貧」。與此同時，深入開展結對幫扶，鼓勵和引導社會力量參與扶貧。注重精神脫貧，激發貧困群眾脫貧的內生動力，決不「養懶漢」。
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