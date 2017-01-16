？？？？首髮式上，瀋陽市委常委、和平區委書記馮守權介紹《「渾河之夏」歌詞徵集選》。 沈殿成 攝

中新網瀋陽1月16日電 (記者 沈殿成)《「渾河之夏」歌詞徵集選》首髮式，1月16日在瀋陽市和平區歐風街上的歌德書店舉行。此活動，似乎奏響了瀋陽「一河兩岸」建設的序章。

渾河是瀋陽的母親河。日前審議通過的《瀋陽振興發展戰略規劃》，明確提出著力打造「東山西水、一河兩岸，一主三副」城市空間布局。其中，「一河兩岸」中的「河」就指渾河。在瀋陽市最新的規劃中，「一河兩岸」是未來瀋陽城市核心服務功能的集聚帶。作為瀋陽重要的戰略之舉，讓渾河成為瀋陽發展的新軸線，讓「河城融合」的魅力畫捲成為瀋陽的新亮點，是每一個瀋陽人的共同期盼。

剛剛結束的瀋陽市兩會所舉辦的最後一場記者會，其主題就是瀋陽的「一河兩岸」建設。

作為瀋陽獨享渾河兩岸的中心城區，近年來，和平區一直致力挖掘渾河歷史文化，打造「渾河文化」品牌，把渾河兩岸建成最具城市感、時尚感、藝術感，各種文化元素相互交融的文化空間。如今，在渾河北岸，羅士圈公園重現滿清文化特色，瀋水灣公園裡即將重建具有遼代文化特色的「雲揚閣」「沈洲樓」等文化符號。在渾河南岸，新建的全長3.3公里擁有40片足球場的「瀋陽哥德杯世界足球公園」，已經承辦了「哥德杯」「和平杯」世界青少年足球賽等國際賽事，瀋陽足球之都博物館喚起中國以及遼瀋足球的美好記憶。

以大型室外文化活動為主的「渾河之夏」，作為瀋陽知名文化品牌，已經成功舉辦了兩屆，成為渾河岸靚麗的文化風景。據了解，「渾河之夏」舉辦期間，又面向全國開展徵集主題歌詞活動，僅一個月時間，便收到作品幾百篇，其中70%來自全國25個省市。這些徵集到的歌詞，充滿了對渾河岸美麗風光的眷戀，對文化活動的盛讚和人文情懷的抒發。

據來自官方的消息，「渾河之夏」的目標是打造成與「泰晤士河文化節」相媲美的文化藝術品牌，使其充分發揮「文化孵化器」的作用，實現「渾河文化有載體，產業運營有內涵」，形成水系特色明顯的文化創意產業帶，將渾河的文化內涵滲透到文化產業中，同時引領市民提升文化素養，涵養大都市所具有的人文氣息，建設東北亞文化創意中心，為瀋陽的振興發展探索出一條城市內涵式發展示範模式。(完)