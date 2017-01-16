中新社北京1月16日電 比什凱克消息：當地時間16日，隸屬土耳其一家航空公司的貨機在吉爾吉斯斯坦瑪納斯機場附近墜毀，目前造成30餘人遇難。

吉爾吉斯斯坦總統新聞局消息稱，已確認貨機空難造成31人死亡。由於飛機墜毀在人口較密集的村莊，除4名機組成員外，其他遇難者皆為地面人員，其中包括多名兒童。此外，失事飛機還損毀了32座私宅。

新聞局消息稱，吉爾吉斯斯坦總統阿塔姆巴耶夫已責成緊急情況部向遇難者家屬和傷者提供一切必要幫助，並加強在飛機失事區域的救援工作。

至於飛機失事原因，有媒體在16日早些時候指出，天氣條件複雜是導致飛機失事的主因。但吉爾吉斯斯坦第一副總理阿布爾加濟耶夫通過國家電視台表示，飛行員的操作失誤導致飛機失事。瑪納斯機場發言人阿莉亞·庫爾班諾也否認了天氣原因，她表示，當天確實有霧，但其他11架飛機都正常在機場著陸。

另據俄羅斯衛星新聞網消息，墜毀貨機的黑匣子已經找到，國家間航空委員會專家預計將於當地時間17日抵達比什凱克，對數據進行研究，確定空難原因。

據土耳其官方通訊社阿納多盧通訊社介紹，失事飛機隸屬於土耳其ACT航空公司，公司總部設於伊斯坦布爾。該公司在聲明中對16日的事故「深感悲傷」，並表示將提供細節信息協助調查。

消息還說，土耳其運輸部已派出兩名事故調查專家前往比什凱克。土耳其外交部長恰武什奧盧向吉爾吉斯斯坦方面承諾將支持事故的後續處理和調查。（完）