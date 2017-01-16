新華社北京1月16日電（記者王賓）從以治病向以健康為中心轉變、讓人民共建共享織就健康「保障網」，這些衛生與健康工作願景是「十三五」時期我國實現全方位保障人民健康的「風向標」。

日前，國家衛生計生委發佈《「十三五」全國健康促進與教育工作規劃》，推動落實「把健康融入所有政策」，到2020年實現全國居民健康素養水平達到20%，提供覆蓋城鄉所有居民的健康教育服務。

2016年，國家衛生計生委聯合九部委發佈的《關於加強健康促進與教育的指導意見》中明確「把健康融入所有政策」，即所有人民享有獲得健康的權利，宏觀經濟、教育、就業等部門的多方面政策會對健康及健康公平產生深刻影響，解決健康問題需要多部門政策支持。

數據顯示，2015年全國居民健康素養水平達到10.25%，健康促進與教育工作體系初步建立。然而，居民健康素養整體上仍處於較低水平，多部門協作合力應對健康危險因素的局面尚未完全形成，動員全社會參與的深度和廣度不夠。

「每個人是自己健康的第一責任人。」中國健康教育中心主任李長寧說，影響人群健康的眾多因素中，行為與生活方式因素佔到了６０％。規劃把不斷提高居民健康素養水平列為重點任務之一，指出要以國家基本公共衛生服務健康教育項目等為重要抓手，普及相關基本知識和技能，促進健康生活方式形成。

基層衛生計生機構是引導實現全民健康的「主陣地」。規劃明確到2020年，提供覆蓋城鄉所有居民的健康教育服務，每10萬人口的區域健康教育專業機構人員配置率將從2015年的0.67提高到1.75，健康科普平台以省為單位實現全覆蓋，推進基本公共衛生服務健康教育均等化，大力創建健康支持性環境。

規劃還強調要加強組織領導、加大經費保障、做好實施監測，保障規劃順利落實。