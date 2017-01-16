國防部舉行２０１７年新春招待會北京新浪網 (2017-01-16 20:56)
新華社北京１月１６日電（記者曾濤）為慶祝即將到來的中國春節，國防部１６日晚在八一大樓舉行２０１７年新春招待會，來自８０多個國家的駐華武官及夫人２４０餘人應邀出席。
國務委員兼國防部長常萬全，中央軍委委員房峰輝、張陽、趙克石、張又俠、吳勝利、馬曉天、魏鳳和，軍委機關各部門、駐京各大單位和武警部隊領導出席了招待會。
國防部國際軍事合作辦公室主任關友飛代表常萬全部長致辭。關友飛說，２０１７年是中國發展進程中的重要一年，中國軍隊將緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，深入實施改革強軍戰略，全面加強國防和軍隊建設，在中國特色強軍之路上邁出新的更大步伐。中國軍隊願與各國防務部門和軍隊一道，攜手並進，真誠合作，共同應對各種安全挑戰，為維護世界和平、促進共同發展作出新的貢獻。
外國駐華武官團代團長、波蘭駐華國防武官卡烏津斯基空軍少將代表全體駐華武官致答辭，感謝中國軍方一年來的支持和幫助，祝願中國國防和軍隊建設取得新成績，希望與中方共同努力，促進各國軍隊與中國軍隊之間的友好關係不斷發展。
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