春節前北京西城紅會出資78萬余元慰問700餘困難戶北京新浪網 (2017-01-16 21:02)
中國網新聞1月16日訊 春節前夕，西城區紅十字會大力弘揚「人道、博愛、奉獻」精神，在全區開展紅十字元旦春節送溫暖活動，為全區七百余戶困難家庭發放慰問金78萬余元，確保困難群體度過一個歡樂祥和的新春佳節。
同時，北京市西城區紅十字會領導班子及工作人員還深入到區內部分困難人員家中，為他們送去春節慰問物資，並向他們表達全區愛心人士的良好祝願。？
1月16日，北京市西城區紅十字會黨組書記、常務副會長王志東和黨組成員、副會長李愛香帶隊來到白紙坊街道新安中里社區，看望困難居民沙奶奶和李奶奶，並送去紅十字救助金和米面油等生活用品，以及春聯、福字等新春禮物。
兩位會長握著老人的手親切地聊天話家常，叮囑老人的兒女有困難隨時找社區、街道和區紅十字組織反映，大家都會儘力幫助。
老人激動地表示，大家把他們照顧得很好，感謝黨和政府的關懷，感謝紅十字會和各界愛心人士的牽掛。
慰問結束后，王志東會長表示，為更好地救助區內困難群體，今年區紅十字會將加強「訪、聽、解」工作力度，更加深入社區、貼近群眾，傾聽群眾的訴求。
同時，在了解群眾困難、需求的基礎上，繼續努力加大救助範圍和力度，確保紅十字救助的精準、高效，為最需要的家庭送去幫助，改善困難群體的生活境況，為促進區域和諧穩定提供更好的人道保障。
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