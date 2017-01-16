



美味喜劇電影《決戰食神》由《人在冏途》葉偉民導演執導，斥資10億台幣，打造米其林三星頂級美食盛宴，更找來港韓雙帥謝霆鋒與鄭容和領銜主演，兩人比顏值、鬥廚藝，如同香港版《總舖師》，除了有豐富美食，更講述兩大廚神的人生故事，有美味也有人情味。日前首度主演華語電影的韓國男神鄭容和，以及片中演員香港女星衛詩雅，特別重回電影拍攝的主要場地澳門新濠影滙，和逾千名的熱情粉絲相見歡，更在台上與粉絲們大玩各種匯聚色香味的遊戲，讓現場氣氛火熱，尖叫連連！

這次男神鄭容和、衛詩雅重回拍攝地出席活動，吸引了超過千名來自港澳及大陸的粉絲慕名而來。兩人在台上特別談到拍攝時的種種趣事，鄭容和坦言自己不懂下廚，但為了演好星級大廚「安保羅」一角，事前特別苦練了刀功，只是去到現場還是有點壓力；幸好有謝霆鋒不斷在現場幫忙，大家都很有默契之下，最後順利完成拍攝。而衛詩雅則笑說，這次拍攝自己胖了不少，因為戲中的每一道都是真材實料，每次完成後劇組上下都一窩風搶食；再加上謝霆鋒和米其林大廚，在拍戲空檔時常在現場煮一兩道菜慰勞大家，大家可說是口福無邊！

之後兩位主角和現場粉絲大玩遊戲，參加者分成兩隊，戴上眼罩後分別接受兩位主角餵食，然後講出食品名稱，每當輪到鄭容和餵食時，現場粉絲都尖叫不斷！輪到第二個遊戲，參加者要在有限時間內，利用各種材料為海綿蛋糕裝飾。雖然開始有點手忙腳亂，但每一位都還是順利完成。最後鄭容和、衛詩雅從創意、心思、手工技巧等選出優勝者，親自頒出親筆簽名海報和合照機會，讓現場一眾粉絲都幸福滿載而歸。

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