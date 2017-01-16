



每個人的一生當中都有可能碰到愛情騙子，近來民視八點檔「春花望露」收視率節節高升正巧也正演出相同的話題，為了事業成功兩頭騙的倪齊民，在廖家儀和蘇晏霈中來回奔走，複雜的心情不言而喻；飾演無辜當上小三的廖家儀則是演的相當過癮，戲中不但開車撞欺騙她感情的倪齊民，後頭還有更大的「驚喜」要送給正宮蘇晏霈，廖家儀說現在在戲中演出的內容，她自己也曾經碰過類似的事情，而且當時對方還以死相逼，分開之後還每天到她家站崗長達一個月，讓她無奈的說：真是戲如人生。

在「春花望露」中演出貴氣時尚千金女的廖家儀，在不知情的情況下愛上人夫倪齊民，近期終於即將爆出她知道倪齊民已婚的事情，兩人在車旁拉扯，倪齊民還說若是廖家儀一定要走，就開車撞開他再離開，卻在最後一刻閃開，深情的對廖家儀說：「我怕你撞了我還會犯傷害罪，我會捨不得。」肉麻的語氣讓廖家儀雞皮疙瘩掉滿地，廖家儀說自己年紀還小的時候也曾經遇過以傷害自己來挽留她的情人，對方拿水果刀刺大腿讓她嚇的不敢離開，在幫忙包紮後趁著對方梳洗偷溜，家門口還被站崗了一個月，讓她逃到朋友家避難，媽媽還為此報警，結果卻在半年後聽聞對方結婚的消息，原來對方在跟她交往時也另外有女朋友，現在回想起來，跟「春花望露」的劇情有87%相似，她覺得戲劇真的很符合人生。

因為戲癮犯了加入演出的廖家儀，開心的說因為自己的對戲演員都是戲精，讓她演起來超過癮，而且為了戲中的角色呈現，也砸了不少治裝費，讓老公都忍不住問她「還要買多少」，廖家儀笑說，現在衣服都是自己搭配，覺得非常有成就感。

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