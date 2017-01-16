



華視新春特別節目《金雞鴻運旺群星嘉年華》由中華民國關懷演藝人員基金會主辦，中華演藝工會承辦，文化部指導，華視頻道播出，邀請80位傑出資深藝人與20位新進演藝人員一同錄製，傳承與分享台灣演藝圈歷程與經驗，節目由澎恰恰、王彩樺共同主持。澎恰恰說：「希望透過這個節目，讓觀眾想起過去三台精彩戲劇、當紅的藝人，我們主持人的功能呢! 不敢造次，就是要好好把資深藝人的作品介紹給大家。」中華演藝工會理事長康凱說: 「資深藝人就像一家人，過年就是要聚在一起，這次節目跟其他過年節目很不一樣，重點就是關懷、懷念跟傳承，敬請大家期待!」節目將於一月三十一日(大年初四)，下午三點華視主頻播出。

節目由貝蒂一曲《夜來香》開場，她穿著白色華服，手拿羽扇貴氣登場，主持人澎恰恰訪問時頻頻稱讚她保養得宜，對著王彩樺笑說:「妳看人家雍容華貴，妳像個碗糕!」王彩樺則不甘勢弱，表示跟師父澎恰恰、師兄舜子比起來，我們這一家我長得最漂亮! 澎恰恰笑著對貝蒂說: 「出道來三十年來我只有收許效舜、王彩樺兩個徒弟，都是妖怪等級的，如果妳出去表演記得帶上我們一起去!」而貝蒂也不忘虧澎恰恰當年如果真的有追她成功，就能存下很多錢，笑稱自己是會省錢的金雞母，節目對話笑料百出，精彩不斷!



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