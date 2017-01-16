張文綺「叫」春拜新年 莎莎新春婚期近了？Wow!NEWS新聞網 (2017-01-16 18:40)
年節將近，華視「天才衝衝衝」開錄大年初一特別節目「天才衝衝衝之神雞妙算迎新春」，攝影棚裡佈置大小炮竹滿滿年味，主持人徐乃麟、曾國城、張文綺、ALBEE身穿「紅、金」兩色與觀眾朋友拜年，傻大姐張文綺新的一年仍不改「天兵」個性，於拜年時祝福觀眾「喜訊不斷，天天笑」講成「天天叫」，讓乃哥大虧她是不是都「天天叫」，才這樣天兵，張文綺急忙止血：「不要說出來啦！」讓眾人笑翻。ALBEE也帶來自己穿兔女郎裝的公益明信片，眾人看了大流鼻血，曾國城笑虧：「金雞年怎麼是扮兔女郎呢！應該要扮金雞的阿！」徐乃麟看著照片默默從口袋掏出千元大鈔，馬上力挺ALBEE的公益明信片！展現大哥風範，還大嘆：「如果我也有這身材，我也自己做公益了！」
金雞年「天才衝衝衝」特別節目找來了重量級卡司，號稱外景小公主的莎莎，穿著金色大露背洋裝，襯著她的小麥色肌膚，讓眾人大呼美翻了！莎莎透露剛從澳洲跨年回來馬上來錄影，乃哥問到今年的“進度＂要不要加緊了，莎莎才意識到是在問她何時要“婚＂了？莎莎笑說：「現在很喜歡兩個人的狀態，緩緩啦！」在旁的曾國城笑虧她：「緩緩阿？不然換換啦！分了阿！」莎莎語帶保留，表示自己一年才來一次就求求乃哥、城哥放過她，有好消息會通知大家的！
本集還邀請到不老偶像包偉銘，身穿金色長袍馬褂，一出場阿建老師即放下成名曲「跑跑跑」，寶刀未老的他帶領來賓們一起大跳經典舞曲，還大爆自己近日瘦身有成，曾國城逗趣的說：「那要叫＂包瘦＂了」，凍齡有成的他，完全看不出已52歲！被問到如何保養，他開玩笑的說：「多泡福馬林就可以了！」
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