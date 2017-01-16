



嘻哈偶像男子團體－泰坦(TAITAN)今天(16日)舉行發片記者會，四位帥哥在媒體面前初登場，載歌載舞表演動感新歌｢Make me crazy」，一展這兩年魔鬼訓練的成果！今日記者會上，除了圈內藝人包括：安心亞、韋禮安、阿KEN、王子、毛弟、麻吉大哥、李玖哲等人錄製VCR祝賀外，泰坦TITAN的好友陳艾熙也特別抽空前來站台，並送上金雞蛋共許他們一鳴驚人，銷售成績如金蛋般金光閃閃！

今天陳艾熙特別穿著一襲優雅又性感的蕾絲小禮服，若隱若現的酥胸及美腿，讓有”禁愛令”、很久沒碰女色的泰坦看得臉紅心跳，直呼陳艾熙是心目中最正的女神！陳艾熙笑說：｢以前在錄”大學生了沒”，跟漢之比較熟，常常在後台一起討論腳本，而且他都故意會鬧我，很頑皮的！」，讓團員們都起鬨笑說漢之是喜歡陳艾熙才會鬧她，漢之本人則臉紅坦承：｢以前是真的有暗戀陳艾熙啦！不過現在就是只能欣賞她，因為公司有”禁愛令”！」；現場，四人還合跳了一段”求偶舞”要陳艾熙來個”四選一”，只見四人跳的帶勁而且對陳艾熙猛放電，把陳艾熙逗得笑呵呵，她嬌羞說：｢感覺我好像是為自己謀福利！」，後來陳艾熙選了漢之，讓漢之笑說：｢舊愛還是最美！」

泰坦TITAN從簽進經紀公司後就被下禁愛令，”無限期”的時間讓四位成員坦言一開始很痛苦，問他們四位年輕力壯的大男生怎麼發洩精力？他們說：｢健身運動、寫歌、跳舞把體力消耗掉，慢慢地就不會去多想了！」，團員奧斯丁說，老闆訓練方式很操，每天八點去健身房運動、十點進公司打卡，然後就一整天訓練方式很像”溫水煮青蛙”慢慢地”煮熟”，日子久了也就沒感覺了！被問到男生精力旺盛難道不會想看”愛情動作片”發洩？四人笑說：｢男生難免還是會看一些，但是”適量”就好！」

被規定“禁愛令”的泰坦TITAN不但不能談戀愛，還因為入團而跟女友分手！目前四人都單身的泰坦TITAN四人坦言已經有兩年沒談戀愛，其中比利還因為要簽約成為藝人，跟當時的女友協議分手，他說：｢因為當時女友不喜歡我進入演藝圈，我溝通很久還是無效，所以彼此只好協議分手！」，而泰坦TITAN被明訂”無限期”的禁愛令，其實主因是老闆大隸對他們要求嚴格，團長比利就笑說：｢老闆眼線超多，有一次我在信義區跟一群男生及女生朋友逛街吃飯，結果馬上就被大隸老闆call，還嗆我說：”舞練好沒，怎麼還有時間跟人吃飯逛街？”，讓我嚇一跳，結果來他都有在觀察我們的IT跟FACEBOOK！」

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』