黑人新歡是她！交往15年范瑋琪坦言老公注意力已不在她身上Wow!NEWS新聞網 (2017-01-16 20:20)
范瑋琪16日出席保養品牌活動，昨日剛幫飛翔兄弟辦完兩歲慶生派對，范范表示看到飛翔現在健康壯大，心情放鬆很多，並透露會慢慢恢復演藝工作，預計從三月份從深圳開始舉辦巡迴演唱會。
由於飛翔是雙胞胎早產兒，范瑋琪坦言一歲之前都處於很焦慮的狀態，很擔心健康、智力等問題，但現在看到兩兄弟健康的長大，也很穩定，讓她高興的直喊：『感謝主！』，因此也更能有多的時間做自己的事情，希望接下來三月開始的巡迴演唱會，能在不太緊湊的狀況下，至少兩個星期唱一場。
目前將合約簽約到老公黑人（陳建州）的公司，范瑋琪開玩笑說：『在他公司最好的是，如果他給我安排工作，我可以拒絕說不要！』，想唱歌就唱歌，沒錢的時候還能直接跟黑人要；而兩人交往結婚至今已經15年，范瑋琪透露黑人最近注意力已經不放在她身上，因為保母（小亨堡）太有趣了，所以黑人很專注地在整保母。
此外、先前因在飛機上跟空姐要脫鞋，讓范瑋琪受到不少網友們攻擊批評，范瑋琪今日也表示：『我也只是在跟大家分享生活，如果不喜歡的朋友也可以不要看，至於往後我還會部會搭飛機拿拖鞋，如果很舒適的話我還是會拿吧，就盡量告訴自己不要太在意外人的看法』，並透露2017年給自己的功課是：『做自己』。
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
艾草 肥皂．BLOMUS 肥皂．佳能 肥皂．水晶肥皂粉体．SIMPLY 肥皂．肥皂絲 5kg．肥皂台．3m 肥皂．mb 肥皂．nikon 肥皂．水晶肥皂．肥皂架．Pentax 肥皂．3M 肥皂架．Seoul 肥皂．法鉑 肥皂．JJL 肥皂．Lady 肥皂．KOKUBO 肥皂．時尚肥皂架．不鏽鋼肥皂．ZARATA 肥皂．SIGMA 肥皂．象頭 肥皂．肥皂 150g．象頭肥皂．肥皂液体．手工 肥皂．Saphir 肥皂．肥皂
- GUCCI 緞面G logo皮標收納購物袋(粉)
- ohoh-mini 孕婦裝 OL簡約俐落領巾孕哺襯衫-2色
- Carl Schmidt Sohn 亞倫不鏽鋼高身湯鍋 24cm
- 【忍者】TSV23(電動自行車)
- COACH 立體馬車全皮雙層手掛/斜背包(天藍)
- 寶貝屋 麵包超人 / KITTY 防走失警報器 30696
- SEIKO 精工 SOLAR 太陽能奔馳計時腕錶-藍/44mm V175-0DM0B(
- 【LOVME】 Marine Style 時尚手錶-藍(VS0365M-2S-L21)
- 【JA-ME】天然A貨翡翠冰種Q潤大業有成玉墬
- 品家居 班奈特2.6尺開門下抽展示櫃/收納櫃-78.8x40x122cm-
鮮肉男團泰坦遭全面監控 嚴令禁愛：違者冷凍【NOWnews今日新聞】
「請當我的公主」 主播王李中彥求娶陳家頤【NOWnews今日新聞】
自諷「票房不會好」 林子聰爆選信原因超搞笑【NOWnews今日新聞】
廖家儀爆當小三黑歷史 恐怖情人持刀刺腿以死相逼【NOWnews今日新聞】
郭書瑤哭喊「最好的朋友性侵我」 痛訴陰道被撕裂【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》