



范瑋琪16日出席保養品牌活動，昨日剛幫飛翔兄弟辦完兩歲慶生派對，范范表示看到飛翔現在健康壯大，心情放鬆很多，並透露會慢慢恢復演藝工作，預計從三月份從深圳開始舉辦巡迴演唱會。

由於飛翔是雙胞胎早產兒，范瑋琪坦言一歲之前都處於很焦慮的狀態，很擔心健康、智力等問題，但現在看到兩兄弟健康的長大，也很穩定，讓她高興的直喊：『感謝主！』，因此也更能有多的時間做自己的事情，希望接下來三月開始的巡迴演唱會，能在不太緊湊的狀況下，至少兩個星期唱一場。

目前將合約簽約到老公黑人（陳建州）的公司，范瑋琪開玩笑說：『在他公司最好的是，如果他給我安排工作，我可以拒絕說不要！』，想唱歌就唱歌，沒錢的時候還能直接跟黑人要；而兩人交往結婚至今已經15年，范瑋琪透露黑人最近注意力已經不放在她身上，因為保母（小亨堡）太有趣了，所以黑人很專注地在整保母。

此外、先前因在飛機上跟空姐要脫鞋，讓范瑋琪受到不少網友們攻擊批評，范瑋琪今日也表示：『我也只是在跟大家分享生活，如果不喜歡的朋友也可以不要看，至於往後我還會部會搭飛機拿拖鞋，如果很舒適的話我還是會拿吧，就盡量告訴自己不要太在意外人的看法』，並透露2017年給自己的功課是：『做自己』。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』