簡化訴訟 台新金撤回彰銀案2請求、盼高院確認契約有效NOWnews今日新聞 (2017-01-16 20:44)
針對纏訟多時的彰銀案，台新金董事會今（16）日決定，將主動向高等法院撤回「改派董事」及「金錢損害賠償」2項請求，僅維持「確認契約關係存在」之請求，希望能簡化訴訟，盼高院能夠早日做出判決。
彰銀在2014年12月改選董事後，因泛公股取得過半席次，使台新金喪失對彰銀的經營權，台新金因此提起民事訴訟，請求確認與財政部間之契約關係存在、財政部改派台新金所推薦的3人擔任彰銀第24屆普通董事，以及金錢損害賠償等。
其中，在確認契約關係存在部分，法官裁定台新金與財政部均有部分勝訴，兩造也都向高等法院提起上訴，目前案件仍在審理中。
台新金表示，之所以撤回2項請求的理由是因為民事訴訟久懸不結，訟爭之法律關係即未能確定，不但損及公司權益，也有礙營運遠景之規畫與執行，但長久與政府機關對簿公堂，耗費雙方資源，實非台新金所願，再次呼籲政府履行2005年間針對彰銀經營權給予台新金的書面承諾，以維政府的公信力、重拾投資人對政府的信心，共謀振興台灣經濟發展。
台新金指出，台北地方法院已判決確認，台新金與財政部間就彰銀經營權確實存有契約關係，有鑑於彰銀董事會改選在即，且行政院長林全最近公開表示「財政部取得經營權是否合法，法律未判決確定前，他不能為公股爭取經營權政策背書，也不會為此政策反對」「我不能替法官作任何決定」，因此本案宜由高院早日作成判決，讓此爭議止訟息爭。
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