惡靈古堡受歡迎 導演誇蜜拉中央社 (2017-01-16 21:10)
電影「惡靈古堡：最終章」首映暨紅毯典禮，16日在台北信義威秀中庭舉行，保羅安德森（右）不斷稱讚老婆說，「惡靈古堡」系列受歡迎，都是因為蜜拉喬娃維琪（左）。中央社記者鄭傑文攝 106年1月16日
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