殭屍比賽 蜜拉喬娃維琪頒獎（2）中央社 (2017-01-16 21:10)
電影「惡靈古堡：最終章」首映暨紅毯典禮，16日在台北信義威秀中庭舉行，主要演員蜜拉喬娃維琪（左3）、導演老公保羅安德森（右）和化妝殭屍比賽得獎人合影。中央社記者鄭傑文攝 106年1月16日
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