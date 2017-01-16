惡靈古堡首映 蜜拉喬娃維琪粉絲互動（1）中央社 (2017-01-16 21:10)
影「惡靈古堡：最終章」首映暨紅毯典禮，16日在台北信義威秀中庭舉行，主要演員蜜拉喬娃維琪（左）與粉絲親切互動。中央社記者鄭傑文攝 106年1月16日
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